Mercato OL : Un jeune avant-centre signe à Lyon

L’OL a fait signer un jeune avant-centre ce vendredi 19 septembre. Il s’est engagé avec le club rhodanien jusqu’au 30 juin 2028.

Mercato : Alejandro Gomes Rodriguez prolonge son contrat à l’OL jusqu’en 2028

Quelques semaines après le transfert de Georges Mikautadze de l’OL à Villarreal, dans les derniers instants du mercato d’été, le club rhodanien a décidé de renforcer le contrat d’Alejandro Gomes Rodriguez. Dans son communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais se dit heureux d’annoncer la prolongation du contrat du natif de Caracas (Venezuela), jusqu’au 30 juin 2028.

Cela, un an seulement après son arrivée à Lyon. En effet, le jeune attaquant britannique est récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 la saison dernière. Sinon, il n’a joué qu’un bout de match avec l’équipe professionnelle de l’OL, la saison dernière. C’était lors de la défaite des Lyonnais contre le RC Lens (1-2) en Ligue 1, le 4 mai 2025.

Alejandro Gomes Rodriguez prolonge son contrat jusqu'en 2028 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2025

Arrivée à Lyon le 20 juillet 2024, en provenance de Southampton, son club formateur, la pépite de 17 ans s’était engagée pour trois saisons jusqu’en juin 2027. La prolongation annoncée par le club rhodanien est donc d’une saison supplémentaire. Comme Khalis Merah (18 ans), Alejandro Gomes Rodriguez incarne l’avenir de l’équipe de Lyon.

« Après Khalis Merah, il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents », a souligné le club. Notons que l’international U18 anglais est dans le groupe de Paulo Fonseca pour le match contre Angers SCO, ce vendredi (20h45), en ouverture de la 5e journée de Ligue 1.