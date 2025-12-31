Mercato FC Nantes : Munetsi attendu à Nantes cet hiver ?

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise un milieu de terrain en Angleterre pour ce mercato hivernal. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur joueur.

Le marché hivernal s’annonce brûlant autour de Marshall Munetsi. Sur le départ à Wolverhampton, le milieu de terrain zimbabwéen attise les convoitises en Ligue 1. Lyon, Marseille, le Paris FC et désormais le FC Nantes, bien décidé à tenter sa chance.

À 29 ans, Munetsi traverse une période difficile. Non retenu pour la CAN avec le Zimbabwe, le joueur a également perdu sa place chez les Wolves. Englué à la dernière place de Premier League avec seulement trois points, Wolverhampton sombre, et le milieu ex-rémois n’entre plus dans les plans du nouvel entraîneur, Rob Edwards. Mis à l’écart depuis plusieurs semaines, un départ dès janvier semble inévitable.

Les premiers à se positionner ont été l’OL et l’OM, rapidement rejoints par un Paris FC très offensif sur le marché. Mais selon Transferfeed, d’autres clubs en difficulté souhaitent s’inviter dans la bataille, dont Nice et Nantes. Dix-septièmes de Ligue 1, les Canaris recherchent en urgence un milieu capable de stabiliser un entrejeu en grande souffrance cette saison.

Polyvalent, expérimenté et habitué à la Ligue 1, Munetsi coche de nombreuses cases pour le FCN. Le principal obstacle reste financier. Recruté pour 20 millions d’euros par Wolverhampton il y a un an, le Zimbabwéen est encore sous contrat pour plus de deux saisons. Les dirigeants anglais attendraient au minimum 15 millions d’euros cet hiver.

