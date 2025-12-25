Mercato OM : Un attaquant de Marseille envoyé à Paris !

À l’OM, à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, un dossier discret agite déjà les coulisses du football français. Indésirable à Marseille, un attaquant pourrait rebondir… à Paris, sous l’œil critique de Daniel Riolo.

Paris FC en quête désespérée de buts

Le Paris FC n’a jamais caché ses difficultés offensives. Malgré le recrutement estival de Willem Geubbels, le club parisien peine toujours à convertir ses occasions et végète loin de ses ambitions. En janvier, la priorité est claire : trouver un buteur capable d’apporter des solutions immédiates.

Plusieurs profils ont circulé ces dernières semaines, de Martin Terrier à Arnaud Kalimuendo, en passant par Elye Wahi. Mais le marché est complexe, cher, et parfois opportuniste. Dans ce contexte, un nom inattendu est apparu : Neal Maupay, aujourd’hui en délicatesse à l’Olympique de Marseille.

Maupay, la piste qui divise

Indésirable à Marseille, Maupay représente une option accessible sur le papier. Mais l’enthousiasme reste mesuré, notamment chez les observateurs. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots : « Maupay, si vous êtes le PFC vous le prenez ? Moi je ne sais pas, parce que c’est un mec qui n’a jamais marqué », a-t-il balancé.

« Au final, il a fait un bon de saison à l’OM. Il a un super état d’esprit, il est dans l’engagement, mais qu’est-ce qu’il va réellement t’apporter ? », s’interroge-t-il. Une déclaration qui résume le dilemme parisien : miser sur l’état d’esprit ou sur l’efficacité brute. Dans une lutte pour le maintien, le choix pourrait s’avérer décisif.

Divorce consommé avec Marseille ?

Considéré un temps comme un élément apprécié en interne, Maupay a progressivement glissé hors de la rotation marseillaise. Malgré une titularisation récente en Coupe de France, son avenir à l’Olympique de Marseille semble scellé.

Un départ en janvier apparaît désormais inévitable. Paris FC pourrait offrir une porte de sortie, mais aussi un dernier test grandeur nature. Reste à savoir si ce pari, à la fois sportif et symbolique, convaincra des dirigeants en quête urgente de buts… et de certitudes.

