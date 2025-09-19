FCN vs Stade Rennais : le SRFC promet l’enfer aux Nantais

Le Stade Rennais attend de pied ferme le FC Nantes à la Beaujoire. Le vestiaire rennais est chaud pour glaner un nouveau succès.

FC Nantes vs Stade Rennais : Estéban Lepaul lance les hostilités

Estéban Lepaul a rejoint le Stade Rennais en fin de mercato. Formé à Lyon, il connaît déjà la valeur d’un derby. Dimanche dernier, il a disputé son premier match au Roazhon Park, une victoire solide contre Lyon (3-1). Samedi, à la Beaujoire, il vivra une autre grande première : son premier derby Nantes-Rennes.

Lire aussi : FC Nantes – Stade Rennais : Lopes allume Rongier avant le derby

À voir

Classique OM-PSG : De Zerbi sème le doute en défense !

En conférence de presse, deux jours avant ce rendez-vous, l’attaquant a montré une grande détermination. Avec Habib Beye à ses côtés, il a évoqué ses débuts, son entente naissante avec Breel Embolo et le retour attendu de Valentin Rongier et Quentin Merlin, désormais Nantais.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye recadre l’OL avec cette réplique !

Lepaul a indiqué que ce match est très important pour les deux formations à cause de la rivalité. Il faut se préparer et remporter la victoire pour faire plaisir aux supporters. Le joueur ne cache pas l’ambition du groupe : maintenir la dynamique, continuer à gagner, se préparer aussi pour Lens. L’idée est de ne pas relâcher, rester concentré.

À voir

Mercato : Avant Barcelone, le PSG signe un crack en attaque

« Oui, c’est une rivalité qui me parle, je sais que c’est un match très attendu ici. Je connais cette notion de derby puisque j’ai été formé à Lyon et qu’il y a le grand derby avec Saint-Étienne. Je sais que c’est quelque chose qui tient à cœur aux supporters et au peuple rennais. Donc on va aborder ce match de la meilleure des manières et surtout, on va essayer d’enchaîner, ce qui nous permettrait d’être sur une bonne dynamique avant le match de Lens la semaine prochaine. », a-t-il déclaré.

Samedi, sur la pelouse de la Beaujoire, Lepaul veut montrer tout son potentiel. Le mot d’ordre est donné : combat, intensité, engagement total.