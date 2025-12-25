Mercato PSG : Un coup XXL déjà en préparation !

Arrivé au PSG comme une promesse, il est déjà devenu un symbole d’avenir. Au Paris SG, les dirigeants n’attendent pas que le temps fasse son œuvre : ils veulent verrouiller l’un de leurs paris les plus audacieux : Désiré Doué.

Mercato PSG : Une arrivée à Paris qui a tout changé pour Doué

Recruté à prix fort lors de l’été 2024, le jeune talent français n’a pas mis longtemps à justifier l’investissement consenti par le Paris Saint-Germain. Brillant par séquences, audacieux balle au pied, Désiré Doué a apporté cette fraîcheur que Luis Enrique affectionne tant, entre imprévisibilité et discipline tactique.

À seulement 20 ans, son adaptation express au très haut niveau a marqué les esprits. Le Paris SG, souvent critiqué pour son impatience chronique, savoure cette fois une progression maîtrisée. Et dans les bureaux du Campus de Poissy, on commence déjà à réfléchir au coup d’après.

Le Paris SG veut frapper fort… avant l’urgence

Lié au club jusqu’en juin 2029, Désiré Doué n’est pourtant pas en fin de contrat. Mais à Paris, l’anticipation est devenue un art stratégique. Sécuriser ses pépites avant que l’Europe entière ne s’invite à la table : voilà la nouvelle doctrine. Aucune négociation officielle n’a encore été lancée, selon Le Parisien. Mais les grandes manœuvres se préparent en coulisses.

Le club francilien sait que le temps est un allié précieux… à condition de ne pas le laisser filer. En travaillant déjà sur une prolongation, le club de Nasser Al-Khelaïfi enverrait un signal clair : Paris construit, Paris protège, Paris projette. Loin des coups médiatiques d’antan, ce possible geste XXL s’inscrit dans une logique de stabilité.

