ASSE : Un nouveau N°9 prêt à tout casser à Saint-Etienne

L’ASSE a un nouveau numéro 9 dans son effectif cette saison. Et il est prêt à tout casser cette saison encore, selon le témoignage de l’un de ses coéquipiers.

ASSE : Lucas Stassin récupère le N°9 de Wadji

L’ASSE a réussi un gros coup cet été en conservant ses joueurs clés, notamment Lucas Stassin, qui avait des envies d’ailleurs. Il a tenté de quitter les Verts, à la suite de leur relégation en Ligue 2. L’attaquant a été bloqué par la Direction stéphanoise, qui a pourtant reçu des offres intéressantes pour le transférer. À la demande d’Eirik Horneland, le meilleur buteur de son équipe, la saison dernière, a été conservé malgré les nombreuses sollicitations.

Lisez aussi : ASSE : Départ surprise, un attaquant en route vers le Chili

À voir

INFO Mercato : L’OM sécurise déjà une pépite pour 2026 ?

Porteur du numéro 32 la saison dernière, l’international Espoirs Belge va changer de dossard. Il va récupérer le numéro 9 laissé par Ibrahima Wadji, parti à Bochum cet été à l’issue de son contrat, selon des indices du site officiel de la boutique de l’AS Saint-Etienne. Sinon, Lucas Stassin portait encore le maillot 32 face à Clermont Foot, samedi dernier.

Bernauer : « Stassin est très en jambes, il a sa tête à Saint-Etienne »

Outre le changement de numéro, l’international Espoirs Belge semble avoir tourné la page de son mercato mouvementé. Selon le témoignage de Maxime Bernauer, il est entièrement concentré sur l’objectif de la montée en Ligue 1. De plus, il est affûté et déjà décisif.

Lisez aussi : ASSE : Montée en Ligue 1, KSV se donne les moyens

« Lucas Stassin a eu des sollicitations, mais il est bien revenu, il aime ce club. Il a vraiment fait la différence sur son entrée en jeu à Clermont, il a montré aussi qu’il était très en jambes. Je pense que toute sa tête est à Saint-Etienne », a rassuré le défenseur central des Verts.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique tient « une bombe » en défense !

Il faut noter que le joueur recruté à Westerlo, en Belgique en août 2024, a été buteur et passeur décisif contre les Clermontois, en sortant du banc de touche.