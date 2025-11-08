OM : La catastrophe financière qui guette Marseille !

L’OM joue gros en Ligue des champions, et ce ne sont pas seulement les points qui s’évaporent. À force de laisser filer les victoires, c’est un véritable trésor financier qui est en train de glisser entre les doigts du club phocéen.

OM : Une phase de groupes qui vire à l’alerte rouge en C1

On appelle cela un ascenseur émotionnel. Après avoir enthousiasmé le Vélodrome avec une victoire cinglante 4-0 contre l’Ajax, et montré un visage valeureux face au Real Madrid, l’OM s’est pris de plein fouet le mur de la réalité. Deux défaites, l’une au Portugal contre le Sporting CP, l’autre à domicile face à l’Atalanta (0-1), ont stoppé net la dynamique. Ces résultats ne sont pas qu’une simple mauvaise passe sportive. Ils révèlent surtout une perte de confiance inquiétante au moment où chaque point vaut de l’or.

Car oui, la Ligue des champions n’est pas qu’un terrain de jeu : c’est une machine à cash. Et pour l’instant, Marseille est en train de laisser filer le pactole. Sportune estime que le club a déjà sécurisé près de 40 millions d’euros, entre la prime fixe de participation, le bonus de victoire et le coefficient UEFA. Mais cela pourrait être bien peu face à ce qu’il est en train de gâcher.

11 millions d’euros sur le fil : le ticket des huitièmes

Aujourd’hui, l’OM est coincé à la 25e place sur 36 équipes engagées. Dans cette position, Marseille ne toucherait qu’une compensation de 3,3 millions d’euros, soit l’équivalent d’un pourboire pour cette compétition où chaque minute vaut cher. La suite ? Un mini bras de fer : atteindre au moins les barrages pour espérer décrocher un accès aux huitièmes et récupérer le bonus de 11 millions d’euros. Une somme colossale qui financerait un mercato, un renfort offensif ou quelques nuits paisibles au siège du club.

En cas d’élimination, l’Olympique de Marseille verrait ses ambitions financières s’écrouler comme un château de cartes. Moins de primes, moins de merchandising, moins de recettes au Vélodrome. Et surtout, plus de regrets. Car ici, le football ne pardonne pas : à Marseille, on joue autant avec les émotions… qu’avec les millions.

