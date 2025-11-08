PSG : Le Paris SG perd gros au pire moment !

À l’approche d’un tournant majeur de sa saison, le PSG voit son effectif se déliter. Les cadres tombent les uns après les autres, et Luis Enrique doit maintenant jongler avec les blessures comme un équilibriste au-dessus du vide.

Infirmerie pleine : la tuile au pire moment pour le PSG

À Paris, on croyait les orages derrière nous. Mais non. Au moment où les matches à haute intensité s’enchaînent, l’infirmerie du PSG affiche complet. Contre Lyon ce dimanche, Luis Enrique devra se passer de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous sortis blessés face au Bayern Munich. Une série noire au moment où le club doit affirmer son statut et gérer une fin d’année chargée en enjeux.

Le rythme de début de saison n’a laissé aucune marge de manœuvre. Les Parisiens ont enchaîné matchs amicaux, compétitions officielles et déplacements internationaux sans véritable coupure. Résultat : les organismes lâchent. Selon Alexandre Dellal, spécialiste de la préparation physique, interrogé par RMC Sport, le problème serait structurel : « Quand les fondations sont mal construites et agencées, c’est difficile de récupérer les choses. Le staff de Luis Enrique a été mis en difficulté. Ils ont dû reprendre par un match à haute intensité sans les six semaines de repos minimales. »

Préparation ratée ? Un aveu d’impuissance

Selon Dellal, le PSG a payé son manque de profondeur d’effectif et l’absence de rotation. Là où certains clubs peuvent faire souffler leurs cadres, Paris a dû tirer sur la corde. L’ancien préparateur physique va plus loin et met en cause la gestion globale : « Ils ont essayé de reproduire une préparation mais les matchs à enjeux sont venus tôt. Il n’y avait peut-être pas un effectif assez important pour faire souffler les joueurs qui, de plus, sont internationaux et donc ajoutent des voyages à leur programme. »

Le coup le plus dur est peut-être celui subi par Achraf Hakimi. Touché sérieusement après un tacle de Luis Díaz face au Bayern, le latéral a quitté le terrain en larmes. Lui qui semblait protégé par la chance depuis plusieurs mois se retrouve indisponible pour plusieurs semaines. Pire encore : sa participation à la CAN (21 décembre) est désormais incertaine. Pour le Maroc, perdre son capitaine serait un séisme. Paris, lui, retient aussi son souffle. Entre ambitions européennes et gestion des absences, l’hiver s’annonce glacial au PSG.

