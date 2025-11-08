ASSE : Horneland règle ses comptes avant Troyes !

Eirik Horneland est apparu tendu, mais cash, avant le déplacement de l’ASSE à Troyes. À la veille d’affronter le leader de Ligue 2, le coach stéphanois a tenu à remettre les pendules à l’heure, entre responsabilité collective, critiques tactiques et gestion d’effectif.

ASSE : Horneland tape du poing sur la table

Le Norvégien n’a pas mâché ses mots. Visage fermé, ton ferme : l’ASSE traverse une zone de turbulences et il refuse que quiconque se dérobe. “Ce n’est pas normal qu’on puisse concéder 4 défaites sur nos 6 dernières rencontres. Ce n’est pas acceptable. Il ne faut pas se cacher. C’est de notre responsabilité d’assumer cette mauvaise passe de résultats”, déclare Eirik Horneland. L’entraîneur de Saint-Etienne tient à comprendre cette irrégularité chronique de son équipe.

“Il faut aussi trouver comment et pourquoi on a été capable d’arriver à marquer 6 buts contre une top équipe de ce championnat et ensuite perdre 2-1 contre une autre équipe du haut de tableau. On cherche toujours cette consistance match après match”, confie-t-il. Une nouvelle fois, le coach assume sa part : “Ma responsabilité, c’est d’arriver à trouver des explications sur pourquoi est-ce qu’on a été capable de faire 5 clean sheets pour ensuite rester sur une série de 19 buts encaissés.”

Défense en vrac, équilibre introuvable

Les Verts encaissent trop. Beaucoup trop. Et Horneland en a bien conscience : “On prend trop de buts. Il faut trouver plus de consistance.” Le technicien ne veut pas se réfugier derrière un débat tactique ou un système prétendument bancal. Il tempère : “Tous les systèmes de jeu ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je n’arrive pas à trouver d’équipe parfaite.”

Quand Tardieu évoque un déséquilibre tactique, Horneland répond frontalement : “C’est un travail collectif qui demande de la responsabilité”. Le coach refuse surtout d’incriminer ses latéraux ou le système de jeu : “Je n’ai pas souvenir que nos latéraux aient eu des problèmes dans le dos contre Pau et contre le Red Star. Sur les deux buts de samedi, il s’agit plutôt d’une erreur individuelle.” Selon lui, tout est question d’exigence : “Il ne faut pas fuir cette part de responsabilité individuelle.”

