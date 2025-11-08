Mercato PSG : La recrue parfaite dénichée au Barça

Le PSG scrute le mercato et pourrait faire mal à la défense du Barça. Ce qui offrirait à Luis Enrique une vieille connaissance. À quelques mois du marché estival, un nom apparaît dans les coulisses du Parc des Princes : Eric Garcia. Et selon un journaliste espagnol, Paris ne pourrait pas viser mieux.

PSG : Le mercato idéal passe par Barcelone

Paris a changé. Finies les opérations clinquantes, place à la construction durable et réfléchie. Dans cette logique, Eric Garcia, en fin de contrat avec le FC Barcelone, coche toutes les cases. Luis Enrique le connaît, l’apprécie et l’a même installé comme titulaire lors de son passage à la tête de la Roja. Et ce n’est pas un hasard si certains observateurs décrivent le défenseur de 24 ans comme la recrue parfaite pour le projet parisien. Ivan Vargas, journaliste espagnol interrogé par Foot Mercato, ne mâche pas ses mots.

« Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central », a-t-il expliqué. En résumé : compatibilité totale, aucune période d’adaptation, et surtout une compréhension immédiate du système citoyen du technicien espagnol.

Polyvalence, technique et ADN Barça

Le PSG aime les défenseurs capables de casser les lignes balle au pied. Et ça tombe bien, Garcia a été éduqué à La Masía, temple de la relance propre et du jeu en mouvement. Vargas insiste : « Si je devais parler d’Éric García, je dirais qu’il correspond au profil type d’un joueur formé à La Masía. Il est excellent sur le plan technique, très doué pour dégager le ballon et généralement très bien placé. Il aide l’équipe à avoir plus de possession et à sortir le ballon depuis l’arrière. »

Mieux encore, il peut dépanner en sentinelle ou même comme latéral. « Il est capable de monter dans la surface adverse, opportuniste sur coups de pied arrêtés. Il est droitier, mais peut jouer aussi à gauche sans problème », confie-t-il. Polyvalent, gratuit, déjà validé par l’entraîneur : une opportunité à saisir. Le message est envoyé à Doha : Eric Garcia, c’est maintenant ou jamais.

Le Barça tranche pour le transfert d’Eric Garcia au Paris SG