Coup de génie : Habib Beye renverse tout au Stade Rennais !

Habib Beye et le Stade Rennais revivent. Longtemps sous pression et annoncé en fin de cycle, le coach breton a inversé la tendance en signant un deuxième succès consécutif en championnat. Une renaissance inattendue, un renversement spectaculaire.

Stade Rennais : Le SRFC et Habib Beye respire enfin

Habib Beye et le Stade Rennais retrouvent le sourire. Après plusieurs semaines d’incertitude, de doutes et de critiques, Rennes s’est offert un précieux succès sur la pelouse du Paris FC (0-1), quelques jours seulement après l’éclatante victoire contre Strasbourg (4-1). Un timing parfait, juste avant la trêve internationale, pour apaiser l’atmosphère et relancer une dynamique collective.

Lire aussi : Stade Rennais : Coups durs pour Habib Beye !

À voir

OM : La catastrophe financière qui guette Marseille !

Face au Paris FC, Rennes n’a pourtant rien maîtrisé. Les Bretons ont souffert, beaucoup, parfois trop. Ils ont vacillé, ont concédé des occasions franches, mais ont tenu. Puis, sur un contre parfaitement mené, Breel Embolo a surgit pour crucifier les Parisiens et offrir trois points capitaux. « On savait que c’était un match compliqué… Il fallait être là et je suis très content de pouvoir aider le groupe. On a beaucoup souffert niveau résultats, celle-ci fait du bien. C’est une victoire du collectif », a réagi Embolo, auteur du but libérateur.

Le discours lucide d’Habib Beye : entre pression, stabilité et ambition

Cette victoire n’est pas qu’un simple résultat : c’est un soulagement. Habib Beye, longtemps placé sous la menace d’un limogeage, a résisté à la tempête grâce à la cohésion retrouvée de son groupe. À l’issue du match, son analyse est limpide, mesurée, presque apaisée. « Elle est très appréciable, parce qu’on a souffert. Ils ont eu des occasions, on a eu de la réussite. Ces derniers temps, on en manquait. (…) On enchaîne avec une deuxième victoire », a-t-il lâché.

Le technicien insiste sur le travail et la progression de son équipe. « L’équipe me montrait des choses encourageantes. Avec plus de constance, on allait faire de belles choses. Rien n’est fait, il faut continuer », assure Beye. En conférence de presse, il va plus loin encore, en évoquant le tumulte vécu ces dernières semaines : « Le football va vite. C’est pour ça qu’il était important de garder une stabilité autour du club, de la situation autour de moi. »

Esteban Lepaul, interrogé à son tour, a posé les mots que tout le Stade Rennais attendait sur la situation du technicien sénégalais. « Je ne sais pas s’il sauve sa tête, mais en tout cas il a mis des choses en place qui ont fonctionné. Ça a payé. C’est le début d’une série », a réagi le jeune attaquant. Rennes remonte provisoirement à la 8ᵉ place grâce à ce succès.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre le Paris FC, la compo !

À voir

ASSE : Horneland règle ses comptes avant Troyes !

Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour ce super crack !

Stade Rennais : Nouvelle officielle pour Beye et le SRFC