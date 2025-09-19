Mercato : Avant Barcelone, le PSG signe un crack en attaque

Moins de deux semaines avant son choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions contre le Barça, le PSG a annoncé la signature d’un jeune attaquant dans ses rangs.

Mercato : Un espoir tunisien s’engage avec le PSG

Annoncée dès le 1er septembre dernier par le Stade Tunisien, la signature de Khalil Ayari a été officialisée ce vendredi par le Paris Saint-Germain. Gaucher évoluant souvent à droite pour rentrer sur son pied fort, le milieu offensif de 20 ans est prêté pour une saison au PSG, avec une option d’achat estimée à 1,5 million d’euros par la presse locale.

« Khalil Ayari s’engage avec le Paris Saint-Germain pour une saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, soit jusqu’en juin 2026. Le jeune attaquant arrive en provenance du Stade Tunisien et intégrera l’effectif Espoirs », écrit le Paris SG. Après un essai concluant avec le groupe Espoirs du PSG, le jeune international tunisien va avoir la chance de prouver à Luis Enrique qu’il mérite d’être rapidement intégré à l’équipe A des Rouge et Bleu.

Khalil Ayari avait été mis à l’essai par le PSG Espoirs cet été après avoir inscrit 3 buts en 26 matches avec le Stade Tunisien la saison passée. Son nom a été associé à plusieurs clubs de Ligue 1 cet été, mais c’est finalement bien au Paris Saint-Germain que ce prodige du football tunisien va tenter de lancer sa carrière en Europe. Avec les nombreuses blessures en attaque et au milieu de terrain, il n’est pas exclut que Khalil Ayari goûte ses premières minutes avec le groupe A du PSG dans les semaines à venir.