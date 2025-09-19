Mercato : C’est confirmé, le PSG a raté un diamant espagnol

À la recherche d’un défenseur central de calibre mondial pour préparer la succession de Marquinhos, le PSG a recruté Ilya Zabarnyi lors de ce mercato estival. Mais avant l’Ukrainien, c’est un crack espagnol qui aurait pu débarquer dans la capitale.

Mercato : Le PSG était une vraie option pour Dean Huijsen

Depuis l’avènement de Luis Campos en juillet 2022, le PSG est résolument tourné vers la recherche de jeunes talents pour renforcer son effectif. Le conseiller sportif du club de la capitale a recruté de nombreux jeunes renforts lors des derniers mercatos. En effet, après Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Joao Neves et Willian Pacho, Ilya Zabarnyi a rejoint le Campus PSG lors du dernier marché des transferts de l’été.

Lisez aussi : Mercato : Dean Huijsen snobe finalement le PSG !

À voir

RC Strasbourg : Keller serre la vis contre les Ultras

Mais à en croire le site Foot Mercato, un autre crack du ballon rond aurait pu lui aussi signer à Paris un an plus tôt. Repéré par Luis Campos en 2024, Dean Huijsen, qui défendait les couleurs de Bournemouth à l’époque, a été tout proche de s’engager en faveur du PSG. À la faveur d’un entretien avec le média sportif, l’agent du défenseur central de 20 ans, Ali Barat, a avoué que le Paris SG était une véritable option pour son client à l’été 2024.

« Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel, et en 2024 le PSG était une véritable option. Cependant, Dean pensait qu’il aurait plus d’opportunités de jouer régulièrement à Bournemouth qu’au Paris Saint-Germain.

Quand le Real Madrid est entré en scène, ils ont montré la plus forte conviction et présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme. À ce niveau, les décisions ne portent pas seulement sur la plus grosse offre financière, elles concernent le meilleur plan de carrière.

À voir

Scandale à l’OM : Chancel Mbemba craque et fait des aveux

Lisez aussi : Mercato PSG : La Juve donne son accord pour Dean Huijsen

Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir », a expliqué le fondateur et propriétaire d’Epic Sports. Finalement, Dean Huijsen a rejoint les rangs du Real Madrid contre un chèque de 62,50 millions d’euros et son ancien partenaire Ilya Zabarnyi a signé avec le PSG pour 66 millions d’euros.