PSG Mercato : Luis Campos tient déjà le successeur de Keylor Navas

Publié par JEAN-LUC D le 09 décembre 2022 à 13:02

Alors que le départ de Keylor Navas est la grande priorité du PSG pour le prochain mercato hivernal, Luis Campos aurait déjà identifié son successeur.

Interrogé sur sa situation au Paris Saint-Germain, Keylor Navas n’a pas caché son mal-être depuis l’avènement de Christophe Galtier sur le banc des Rouge et Bleu. « Si je ne joue pas dans mon club, ce n’est pas à cause d’un faible niveau, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue et c’est tout », avait expliqué Navas il y a quelques jours. L’Équipe assure même que la vente définitive du gardien de but costaricien de 35 ans est « l’objectif prioritaire de janvier 2023 ».

Le quotidien sportif précise qu’il s’agit pour le Paris Saint-Germain de faire entrer de l’argent frais dans les caisses, histoire de ne pas se mettre à dos le Fair-play financier, et le transfert de la doublure de Gianluigi Donnarumma est considéré comme étant le plus à même de se concrétiser durant l’hiver. Alors que Sergio Rico, troisième dans la hiérarchie des gardiens de but, pourrait lui aussi claquer la porte, Luis Campos serait déjà en contact avec un nouvel élément à ce poste.

PSG Mercato : Un nouveau brésilien bientôt dans les rangs de Paris ?

Selon les informations relayées ces derniers jours par David Daydou, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait sur les traces de Matheus Magalhaes. En quête d’un nouveau portier pour doubler Donnarumma, Luis Campos serait intéressé par le profil de l’expérimenté brésilien de 30 ans qui officie au Sporting Braga depuis juillet 2014. Disposant d’un passeport portugais, Matheus Magalhaes ne prendra pas de place de joueur extracommunautaire en cas d’arrivée à Paris.

Un atout de taille pour le club de la capitale. Si l’été dernier, le Paris SG était tout proche de signer Daniel Figueira, le portier d’Estoril, dans le championnat portugais, c’est finalement Matheus Magalhaes qui pourrait débarquer au Camp des Loges dans un rôle de 2e ou 3e choix de Christophe Galtier pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens devront toutefois mettre la main à la poche, selon le site spécialisé Transfermarkt, le gardien de Braga vaut 6 millions d’euros.