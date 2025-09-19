Intouchable en Ligue 1, le PSG a idéalement sa campagne européenne en disposant facilement de l’Atalanta Bergame le mercredi soir au Parc des Princes (4-0). Si l’équipe de Luis Enrique a, dans l’ensemble réalisé une grosse performance, un défenseur a particulièrement séduit Jean-Michel Larqué.

Mercato PSG : Larqué est totalement ébloui par Nuno Mendes

Depuis son arrivée à l’été 2021, Nuno Mendes s’est rapidement imposé dans le couloir gauche de défense du PSG. Au fil des ans, l’international portugais met tout le monde d’accord sur son talent. Et ce n’est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire.

Étincelant contre l’Atalanta Bergame le mercredi soir, lors de la première journée de Ligue des Champions, l’ancien latéral du Sporting Portugal s’est offert un magnifique but, confirmant ainsi son retour au tout premier plan. Sur RMC, l’ancien coach du Paris SG (1977-1978) n’a pas tari d’éloges à l’endroit du crack de 23 ans.

« Nuno Mendes, c’est une bombe ! Défensivement, il est même meilleur qu’Hakimi. La manière dont il avait muselé Yamal contre l’Espagne, c’était exceptionnel. Techniquement, physiquement, il sait tout faire », a confié Jean-Michel Larqué, qui pense que Mendes forme avec Hakimi « la meilleure paire de latéraux du monde. »

Plus solide défensivement, toujours explosif offensivement, Nuno Mendes s’affirme désormais comme un phénomène complet. Le PSG, qui cherchait un latéral gauche de référence mondiale depuis le départ du Brésilien Maxwell en 2017, peut se targuer de l’avoir désormais dans les rangs de Luis Enrique. D’ailleurs, le club de la capitale a blindé son contrat en février passé. Le natif de Lisbonne est lié à Paris jusqu’en juin 2029.