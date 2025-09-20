Mercato ASSE : Horneland impose son véto à un départ

Eirik Horneland a vu plusieurs joueurs quitter l’ASSE au cours du mercato estival. Mais l’entraîneur des Verts s’est personnellement opposé à un départ du Forez, celui d’Igor Miladinovic.

ASSE : Miladinovic, une entrée remarquée face à Clermont qui change la donne

La victoire de l’ASSE à Clermont (2-1) a mis en lumière le talent d’Igor Miladinovic. Entré à la pause dans une situation défavorable, le Serbe a pesé sur le jeu et contribué au renversement des Verts. « Il a livré un vrai bon match », a salué Eirik Horneland, qui souligne la capacité de son joueur à se montrer décisif dans les moments clés.

Lire aussi : ASSE : Départ surprise, un attaquant en route vers le Chili

Le technicien norvégien a précisé que cette prestation n’était pas une surprise. Déjà brillant à l’entraînement pendant la trêve internationale, Miladinovic avait convaincu son coach par son sérieux et sa progression. Son influence à Clermont, autant dans l’organisation offensive que dans l’impact défensif, a confirmé qu’il s’imposait désormais comme un élément majeur dans l’effectif stéphanois.

Mercato ASSE : Les révélations estivales de Horneland

Horneland a profité de sa prise de parole pour révéler les coulisses du mercato. Le joueur, sollicité par plusieurs clubs, s’interrogeait sur son avenir. « Cet été, il s’est posé des questions. Il était convoité. Mais je lui ai dit que je comptais sur lui », a confié le technicien, qui met en avant sa confiance inébranlable envers Miladinovic.

À voir

Mercato: Chancel Mbemba justifie son choix de signer au LOSC

Lire aussi : ASSE : Horneland dévoile sur un aspect clé de son chantier

Aujourd’hui, le choix de retenir le Serbe s’avère gagnant. « Il se rend compte qu’il a bien fait de rester », a ajouté Horneland. La progression défensive du milieu, longtemps considéré avant tout comme un joueur de ballon, a achevé de convaincre son entraîneur. « Ce qui m’a plu à Clermont, c’est aussi l’aspect défensif. Il a été bon à la récupération du ballon », a souligné le Norvégien. De quoi envisager un rôle plus central pour Miladinovic dans la saison des Verts.