Mercato : la sortie piquante de Létang contre l’OM !

Le président du LOSC, Olivier Létang rappelle à l’OM comment faire un transfert propre après l’échec de la signature d’Edon Zhegrova cet été.

Mercato : Olivier Létang tacle l’OM encore une fois !

Olivier Létang ne lâche pas l’affaire. Il y a quelques semaines déjà, il s’était étonné des contacts entre l’OM et Edon Zhegrova. Le joueur était annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais auraient trouvé un accord avec le joueur. Mais finalement, le crack kosovar a pris la direction de l’Italie.

Lire aussi : Mercato : Le FC Nantes réclame 2,8 M€ à l’OM !

Selon le président lillois, rien n’était clair. « Je suis surpris qu’il puisse y avoir un accord entre Zhegrova et l’OM. Nous, on n’a aucun contact avec l’OM. Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur sans le demander au club avec lequel il est sous contrat (…) C’est surprenant, mais on n’est pas à une surprise près avec l’OM », avait déclaré le patron des Dogues il y a quelques jours.

À voir

Le FC Nantes en crise : Luis Castro sort un roc oublié

Lire aussi : OM : De Zerbi choque en refusant un contrat inédit

Ce vendredi, le président lillois a relancé le sujet. En pleine présentation de Chancel Mbemba, il a glissé une nouvelle remarque acérée. Létang a raconté avoir voulu recruter le défenseur congolais l’été dernier. Mais, insiste-t-il, il avait suivi les règles. D’abord l’OM, ensuite le joueur.

« J’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM en faisant les choses dans le bon ordre pour savoir s’il était possible que Chancel puisse nous rejoindre. Et les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion. », a-t-il dit.

À voir

Mercato : Le FC Nantes réclame 2,8 M€ à l’OM !

La direction de l’OM aurait dû procéder ainsi quand elle voulait recruter Edon Zhegrova.