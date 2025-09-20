OM : De Zerbi choque en refusant un contrat inédit

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, s’est distingué par une décision aussi surprenante que rare : refuser un contrat tant qu’une injustice n’était pas réparée. Une anecdote révélée par Salim Lamrani, universitaire et auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi.

OM : De Zerbi, un entraîneur guidé par des principes intransigeants

Salim Lamrani, spécialiste reconnu et proche observateur du football, a suivi Roberto De Zerbi pendant près d’un an. De cette immersion est né un ouvrage qui met en lumière non seulement la rigueur tactique du technicien italien, mais aussi l’homme derrière le coach. « Roberto De Zerbi est un technicien dont le style de jeu est salué par tous les adeptes du football offensif », révèle-t-il.

« Mais c’est également un homme de principes et de valeurs, qui n’accepte pas l’injustice, notamment lorsque les plus vulnérables en sont victimes », a expliqué l’auteur au 10Sport.com. L’universitaire ajoute : « Sa culture et son éducation font qu’il accorde une grande importance à la parole donnée, et il ne supporte pas la trahison. » Des mots qui révèlent un entraîneur entier, fidèle à son éthique, bien au-delà des résultats ou des ambitions personnelles.

Le refus historique de prolonger à Foggia

Cette personnalité s’est exprimée de façon spectaculaire en 2016, lorsqu’il entraînait Foggia. Alors que le club lui proposait une prolongation, De Zerbi a appris qu’un de ses joueurs en fin de contrat n’avait pas obtenu le remboursement de frais médicaux avancés. Une injustice qui l’a profondément marqué.

« En Italie, lorsqu’il a appris qu’un de ses joueurs n’avait pas été remboursé, Roberto De Zerbi a refusé de discuter de son propre contrat tant que ce problème n’était pas résolu », a relaté Lamrani. L’Italien a ainsi subordonné ses propres intérêts à un principe éthique, un geste que l’auteur qualifie de « rare dans le football comme dans la vie ».

À Marseille, une exigence qui dépasse le terrain

Aujourd’hui à l’Olympique de Marseille, cette anecdote prend une résonance particulière. Les supporters et les joueurs découvrent un entraîneur qui n’impose pas seulement un jeu offensif et spectaculaire, mais qui défend également des valeurs humaines fortes.

Dans un football souvent dominé par l’argent et les compromis, l’attitude de Roberto De Zerbi fait figure d’exception. Un coach capable de sacrifier un avantage personnel pour défendre ses convictions, et qui, au Vélodrome, entend bien bâtir un projet à la hauteur de ses principes.