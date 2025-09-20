FC Nantes vs Stade Rennais : les compos ont fuité !

Le FC Nantes attend le Stade Rennais à la Beaujoire pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont prêtes pour s’affronter.

FC Nantes vs Stade Rennais : les compositions probables du derby breton

Le derby arrive. Ce samedi 20 septembre, la Beaujoire accueillera le choc entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Côté nantais, Luis Castro devrait redonner le brassard à Francis Coquelin. Son retour change beaucoup. À Nice, il était forfait pour une fatigue musculaire. Cette fois, il tiendra l’entrejeu.

Mais Nantes reste amoindri. Guirassy est blessé à une cuisse. Centonze, Acapandié et Bodiang manquent aussi, pour blessures. Doucouré, lui, n’a pas été retenu par choix de l’entraîneur. Mwanga, en conséquence, pourrait avancer d’un cran et jouer relayeur. Devant, l’attaque devrait s’articuler autour de Mohamed, soutenu par Abline à gauche et Benhattab sur l’autre aile.

À Rennes, des questions demeurent. Seidu, touché jeudi à l’entraînement, reste incertain. Si le défenseur ne démarre pas, Rouault glisserait à droite et Brassier prendrait place en axial gauche. Camara revient de suspension et pourrait retrouver l’entrejeu. Seko Fofana devrait aussi réintégrer le onze. Embolo et Lepaul partent favoris pour animer l’attaque, malgré la belle entrée de Meïté contre Lyon. Sur le côté droit, Al-Tamari est pressenti, Frankowski étant absent (adducteurs).

Les onze probables

FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (cap), Mwanga, Lepenant – Benhattab, Mohamed, Abline.

Stade Rennais : Samba – Seidu, Jacquet, Rouault – Al-Tamari, M. Camara, Rongier (cap), S. Fofana, Merlin – Embolo, Lepaul.