OM vs PSG : Une raclée annoncée contre Marseille !

Malgré les absents, le PSG est annoncé en rouleau compresseur face à l’OM au stade Vélodrome.

OM vs PSG : Marseille va-t-il créer la surprise ?

Le PSG prêt à écraser l’OM malgré les absents. Dimanche, au Vélodrome, le PSG arrive favori. Pourtant, Dembélé, Doué et Joao Neves ne seront pas là. Trois absences lourdes, mais pas assez pour rééquilibrer le Classique. Face à l’Atalanta, Paris a donné une leçon. Quatre buts marqués. Zéro encaissé, sans son meilleur buteur, sans Doué. L’équipe de Luis Enrique a montré une supériorité qui dépasse la Ligue 1. Elle écrase, elle étouffe. Elle impose son statut de meilleure équipe du monde, ou presque.

Martin Mosnier, journaliste pour Eurosport, ne doute pas. Selon lui, Paris gagnera à Marseille, peu importe les absents. L’OM est un adversaire de taille, mais il ne pourra pas résister à la pression de l’ogre parisien. Même après son match solide à Madrid en Ligue des Champions, l’équipe de De Zerbi ne l’impressionne pas assez pour changer la donne.

« L’OM fait typiquement partie des équipes contre qui le PSG n’a pas besoin de Doué et Dembélé. Ils ont ce qu’il faut en magasin pour battre Marseille sans trop de problème à mon avis. Peut-être que le match me donnera tort, on verra », a déclaré le journaliste.

En clair, pour Mosnier, la surprise paraît impossible. Pas un centime à mettre sur l’OM. Mais le football reste imprévisible. Marseille, héroïque à Madrid, espère jouer les trouble-fêtes. Et profiter des manques parisiens pour faire vaciller l’ogre.