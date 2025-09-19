Polémique OM : les supporters volent au secours de Benatia

Quelques jours avant le Classique OM-PSG, un compliment de Medhi Benatia enflamme les débats. Ses éloges envers un attaquant parisien a fait réagir les supporters marseillais, mais pas forcément comme on l’attendait.

Avant OM-PSG : Mehdi Benatia pris en flagrant délit d’admiration pour Kvaratskhelia

Avant le Classique de ce dimanche entre l’OM et le PSG, une petite polémique a éclaté autour de Medhi Benatia. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a récemment affiché son admiration pour Khvicha Kvaratskhelia du Paris SG.

Il a analysé avec ferveur le but spectaculaire du géorgien via le compte d’un proche. « Regarde comment il se retourne, regarde la prise de balle, regarde comment il percute. Il percute, il percute… et boom ! », a-t-il déclaré. Le bras droit de Pablo Longoria était visiblement impressionné par l’action solo.

Rien de méchant pour les supporters de l’Olympique de Marseille

Un tel éloge envers le joueur rival pourrait rapidement enflammer les passions à l’approche du Classique OM-PSG. Mais la réaction des supporters phocéens a étonnamment été mesurée. Plutôt que de crier au scandale, ils ont défendu leur dirigeant Medhi Benatia. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont expliqué qu’il n’y avait rien de mal à apprécier un beau geste de football, peu importe le club.

« On peut être directeur sportif de Marseille et apprécier un joli but », a affirmé un supporter, tandis qu’un autre ajoutait : « C’est un connaisseur, il respecte le beau foot ». Ce n’est donc pas grand-chose pour les fans de l’OM. Ceux-ci ne voient aucune raison de créer une controverse pour une simple appréciation sportive. Cela témoigne d’une certaine maturité, à quelques jours d’un choc très attendu au Vélodrome.