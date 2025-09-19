Classique OM-PSG : De Zerbi sème le doute en défense !

Pour le Classique OM-PSG, Roberto De Zerbi fait face à une grosse incertitude en défense. Il a confirmé le forfait d’Hamed Traoré et a laissé planer le doute sur la présence de Nayef Aguerd.

OM : De Zerbi l’annonce, Nayef Aguerd incertain face au PSG

Roberto De Zerbi a fait le point sur son effectif avant d’affronte le PSG. L’entraîneur de l’OM s’est notamment exprimé sur le cas de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain était forfait face Real Madrid en raison d’un protocole commotion. Son absence s’est fait ressentir lors de ce match de Ligue des champions.

Et si certains supporters espèrent le voir sur le terrain face au PSG, ils devront participer. Nayef Aguerd est encore incertain pour ce Classique du dimanche. « On verra demain, après-demain », a déclaré De Zerbi. Celui-ci ne prendra aucun risque pour son joueur. « La santé passe avant tout ». En revanche, le forfait d’Hamed Junior Traoré est confirmé.

Le milieu offensif ivoirien est blessé la cuisse. « Il sera indisponible plusieurs semaines », a indiqué l’entraîneur marseillais. Pour le reste, De Zerbi a assuré que son groupe est prêt, avec une structure d’équipe qui restera la même. Le coach a rappelé l’importance d’avoir des joueurs expérimentés comme Pavard, Aubameyang ou Medina.

Il s’inspire de Mbappé pour mettre la pression sur Greenwood

Le patron du banc marseillais attend que son équipe adopte une mentalité commune et un « esprit de jeu » pour progresser collectivement. Il a aussi mis la pression sur son attaquant Mason Greenwood. De Zerbi exige que l’Anglais devienne un « joueur complet ». Il souhaite le voir adopter la même détermination que des joueurs comme Raphinha ou Kylian Mbappé qui se donnent sans relâche pour le collectif.

L’entraîneur de l’OM veut en somme aider Mason Greenwood à devenir un joueur plus accompli, capable de presser et de participer à l’effort défensif. « C’est mon travail, ce n’est pas seulement un travail individuel ». De Zerbi estime que son équipe est plus forte que la saison passée. Elle a été de nombreux «joueurs d’expérience ».

De Zerbi s’attend à présent à ce que son groupe s’améliore à la fois au niveau du jeu et du mental. La réception du PSG sera donc un test majeur pour l’OM en ce début de saison. Les Phocéens espèrent confirmer leur progression en s’imposant face à un redoutable adversaire. L’ambiance au Vélodrome promet d’être intense.