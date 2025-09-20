Avant le Classique, deux stars brésiliennes signent au PSG !

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG sera au Vélodrome ce dimanche soir pour affronter l’OM. Avant ce premier Classique de la saison, le Paris SG a annoncé la signature de deux stars brésiliennes dans ses rangs.

Mercato : Le PSG arrache une joueuse aux Corinthians

Annoncée ces derniers jours par la presse brésilienne, Vitoria Yaya, qui avait déjà fait ses adieux à ses coéquipières des Corinthians avant de s’envoler pour la France, a signé en faveur du PSG jusqu’en juin 2028. Le club de la capitale précise toutefois que la milieu de terrain de 23 ans ne rejoindra le groupe de Paulo Cesar que dans quelques jours.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️

Bienvenue à Paris Vitória Yaya ❤️💙



La milieu de terrain internationale brésilienne s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2028.

Yaya rejoindra l'effectif parisien dans les prochains jours 👋 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 19, 2025

« Bienvenue à Paris Vitória Yaya. La milieu de terrain internationale brésilienne s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2028. Yaya rejoindra l’effectif parisien dans les prochains jours », écrit le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Après la signature de son contrat parisien, l’internationale brésilienne n’a pas caché sa joie de porter les couleurs rouge et bleu.

« Rejoindre le Paris Saint-Germain est un rêve devenu réalité. J’ai toujours admiré ce club et son histoire. Je viens ici avec l’ambition de progresser, de gagner des titres et de faire vibrer les supporters parisiens. Je suis prête à tout donner pour ce maillot », a confié la compatriote de Marquinhos, qui n’arrive pas seule du Brésil.

Isabela Ferreira Costa das Chagas s’engage avec le PSG

Après Vitoria Yaya, le PSG a officialisé la signature de Isabela Ferreira Costa das Chagas, plus connue sous le nom d’Isabela, pour un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2028. La latérale droite brésilienne arrive en provenance de Cruzeiro et rejoint le club de Nasser Al-Khelaïfi contre un chèque de 320.000 euros et apporte à l’équipe parisienne un profil offensif et solide sur le flanc droit.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Isabela Ferreira Costa Das Chagas, connue sous le nom d’Isabela, en provenance de Cruzeiro (Brésil). La jeune internationale brésilienne s’est engagée avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2028. Le Paris Saint-Germain se réjouit de l’arrivée de Isabela et lui souhaite beaucoup de succès sous les couleurs Rouge et Bleu. La joueuse sera présentée aux supporters du Paris Saint-Germain, aux côtés des autres recrues estivales, lors du match Paris Saint-Germain vs FC Nantes, demain soir au Campus (Poissy) », peut-on lire dans le communiqué.

Bem-vinda Isabela 🇧🇷❤️💙



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Isabela, engagée jusqu’au 30 juin 2028 ✍️



À cette occasion, l'internationale brésilienne sera présentée demain soir, au Campus PSG, lors de l'avant-match #PSGFCN ! 👋 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 19, 2025

Sur la scène internationale, Isabela comptabilise plusieurs sélections avec l’équipe brésilienne U17, avec laquelle elle a remporté le Sudamericano U17.

« Je suis très fière de rejoindre un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. C’est une nouvelle étape dans ma carrière que j’aborde avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai hâte de découvrir mes coéquipières, d’apprendre dans un nouveau championnat et de tout donner pour cette équipe et ses supporters », s’est réjoui Isabela.