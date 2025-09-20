PSG : Le Paris SG s’offre le meilleur du monde à ce poste

Le PSG a de quoi se frotter les mains. Éblouissant face à l’Atalanta (4-0) en Ligue des champions, Nuno Mendes continue d’élever son statut au Paris Saint-Germain. Pour Grégory Paisley, ancien défenseur parisien, il n’y a plus de débat : le Portugais est désormais le meilleur latéral gauche du monde.

PSG : Nuno Mendes, l’étincelle du couloir gauche

Mercredi soir, dans un Parc des Princes en fusion, Nuno Mendes a une nouvelle fois marqué les esprits. Auteur d’un but splendide contre l’Atalanta, l’international portugais a confirmé qu’il était bien plus qu’un simple piston offensif : un joueur total, capable de faire basculer un match.

Déjà impressionnant la saison dernière, le latéral gauche poursuit sur la même dynamique, enchaînant courses, gestes décisifs et rigueur défensive. Sa progression sous les ordres de Luis Enrique impressionne, tant par sa discipline tactique que par son explosivité sur le plan offensif.

« C’est le meilleur latéral gauche du monde »

Grégory Paisley, ancien joueur du PSG et aujourd’hui consultant, n’a pas mâché ses mots. « C’est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas trop qui d’autre, sinon. Personne, selon moi, ne rivalise aujourd’hui avec lui », a-t-il confié dans Le Parisien.

Pour Paisley, le déclic est venu lorsque Luis Enrique a donné davantage de libertés à Hakimi, forçant Mendes à trouver un nouvel équilibre : « Il a énormément progressé sur l’aspect défensif. Il s’est dit qu’il fallait trouver cette rigueur, sinon il aurait moins de libertés dans le jeu. Ça a été un déclic. »

Le digne héritier de Marcelo ?

L’ancien Parisien est allé encore plus loin dans ses éloges, comparant Mendes à une légende madrilène : « C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres… »

Paisley conclut avec enthousiasme : « Il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l’ait dans son effectif. » Un constat qui en dit long : Paris possède peut-être déjà l’arme la plus décisive de son avenir.