OL : Accès au vestiaire, le retour salvateur de Fonseca

Accès au vestiaire, le retour salvateur de Fonseca

L’OL a signé une précieuse victoire contre Angers SCO, à l’occasion du retour de Paulo Fonseca dans le vestiaire. Un retour salvateur selon les Lyonnais.

OL : Paulo Fonseca retrouve le vestiaire, Lyon gagne

Défait par le Stade Rennais à Rennes, dimanche dernier (3-1), l’OL s’est relevé, vendredi, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Il a remporté le match contre Angers SCO au Groupama Stadium, grâce à un but de Tanner Tessmann à la 65e minute de jeu. Cette rencontre a été marquée notamment par le retour de Paulo Fonseca dans le vestiaire de son équipe, après plus de six mois de suspension.

L’entraîneur des Gones a pu parler à ses joueurs avant le match, mais aussi à la pause. Selon le témoignage du buteur, les consignes du technicien portugais pendant la mi-temps ont été précieuses.

Les consignes du coach de l’OL à la pause ont été décisives

Il avoue que cela l’a aidé à offrir les trois points à Lyon. « L’avoir avec nous a été très important notamment à la mi-temps », a souligné le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais d’emblée. « Il nous donne plus de tactique. Mon but est venu de ses conseils déterminants. Il avait constaté qu’il y avait de la place au second poteau sur les corners. Peut-être que si Paulo n’avait pas été dans le vestiaire à la mi-temps, nous n’aurions pas marqué », a-t-il expliqué ensuite.

Paulo Fonseca a certes désormais accès au vestiaire des joueurs, mais il est toujours interdit de banc de touche. Son adjoint Jorge Maciel continue donc d’assurer l’intérim jusqu’au 30 novembre 2025.

