Victoire de l’OL : Fofana garde les pieds sur terre

L’OL a battu Angers SCO en Ligue 1 vendredi soir. Le crack lyonnais, Fofana refuse de s’emballer après ce succès.

OL : Fofana reste humble après la victoire contre Angers

L’OL a battu Angers ce vendredi. Une victoire dure à obtenir, car les Angevins, bien organisés, ont longtemps fermé les espaces. Tessmann a fini par libérer Lyon en seconde période. Pendant ce temps, Malick Fofana, très actif, a encore marqué des points.

Lire aussi : Mercato OL : Un jeune avant-centre signe à Lyon

À voir

PSG : Le Paris SG s’offre le meilleur du monde à ce poste

Après le match, interrogé par Ligue 1+, le crack belge a choisi la mesure. Oui, il est heureux du succès. Oui, il sait que ce triomphe compte pour les supporters. Mais pas question de s’emballer. L’équipe sortait d’une défaite à Rennes. Il fallait réagir. Fofana le souligne : patience et solidarité ont fait la différence. Angers a protégé son but, Lyon a insisté, le but est venu. Soulagement dans le stade.

« On est très contents. C’était très important de gagner pour nous et les supporters, ce n’était pas facile contre une équipe difficile. On devait montrer une réaction après Rennes. On n’a pas lâché. Ils ont bien protégé leur but. Je pense la patience a fait la différence, on savait que ça allait être un bloc bas. On était soulagés de marquer. », a-t-il dit.

Lire aussi : OL : Retour de Fonseca dans le vestiaire, ça change tout !

À voir

OM : De Zerbi choque en refusant un contrat inédit

Le Belge insiste aussi sur l’état d’esprit. Bonne ambiance, groupe soudé, recrues intégrées. Lui, il garde sa routine. Toujours la même préparation, toujours la même concentration. Peu importe l’adversaire, il s’appuie sur ses qualités. Sa complicité avec Nicolas et Abner l’aide à progresser. Mais l’essentiel reste le collectif.

« Tout le monde s’entend bien, tout le monde est content. Les recrues se sont bien intégrées…Avec Nico, j’ai déjà joué l’année dernière, on se comprend. Il sait que j’aime les un-contre-un. Avec Abner, c’est bien aussi, j’ai une bonne connexion avec les deux. On travaille tous ensemble à l’entraînement. Il faut rester humble et continuer à travailler. », a-t-il ajouté.

L’Europa League arrive. Lyon doit garder le cap.

À voir

ASSE : Énorme coup dur à l’entraînement des Verts