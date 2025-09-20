FC Nantes – Stade Rennais : Habib Beye dévoile son groupe !

À quelques heures du derby contre le FC Nantes, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, a dévoilé son groupe de joueurs convoqués pour cette rencontre de la cinquième journée de Ligue 1.

FC Nantes – Stade Rennais : Habib Beye avec 21 joueurs

Après son précieux succès de la semaine passée face à l’Olympique Lyonnais (3-1), le Stade Rennais se déplace ce samedi sur le terrain du FC Nantes dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Avant le coup d’envoi prévu à 17 heures, Habib Beye a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Pour le derby de la Loire-Atlantique, l’entraîneur breton a retenu un groupe de vingt et un éléments.

Lisez aussi : Stade Rennais : Habib Beye recadre l’OL avec cette réplique !

Un temps incertain, Alidu Seidu est finalement est présent pour le déplacement à la Beaujoire. En revanche, comme annoncé par Habib Beye en conférence de presse, Przemyslaw Frankowski et Abdelhamid Ait Boudlal, tous deux touchés aux adducteurs, sont forfaits pour le derby breton.

Lisez aussi : Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre l’OL !

Outre ces deux absences, tout le monde est sur le pont du côté du Stade Rennais. C’est donc quasiment au complet que les Rouge et Noir tenteront de ramener un résultat de la Beaujoire, où leurs supporters sont interdits de déplacement.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Haetboer, Rouault, Jacquet, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida.

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas.

Attaquants : Mukiele, Al-Tamari, Embolo, Lepaul, Meïté.