INFO PSG : Nouveau coup dur avant le Classique contre l’OM ?

Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Lucas Beraldo et Joao Neves, le PSG va-t-il devoir se passer d’un autre titulaire dimanche soir lors du Classico contre l’OM ? L’incertitude plane sur la capitale.

PSG : Bradley Barcola incertain pour le Classique contre l’OM ?

Ce dimanche soir, à 20h45, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille : le Vélodrome. Pour ce Classique, comptant pour la cinquième journée de Ligue 1, Luis Enrique va devoir faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué Lucas Beraldo et Joao Neves, qui sont tous blessés. Malheureusement pour le Champion de France, un autre titulaire a rejoint l’infirmerie ce samedi. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Bradley Barcola s’est blessé à l’entraînement.

« Bradley Barcola n’a pas effectué la totalité de la séance d’entraînement, ce samedi à Poissy. Ressentant une légère douleur musculaire, il a été ménagé et n’a participé qu’à une partie de la séance collective. Ce qui semble révéler qu’il sera sur le banc au coup d’envoi, par précaution », explique le quotidien sportif.

L’attaquant de 23 ans a ressenti une légère douleur musculaire ce samedi. Ainsi, l’international français n’a pas participé à l’intégralité du dernier entraînement à Poissy. Ménagé, Bradley Barcola était absent lors d’une partie de la séance collective. Par précaution, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais pourrait débuter sur le banc au coup d’envoi du Classique entre l’OM et le PSG, au Vélodrome, demain soir.

« Bradley Barcola ressent une légère fatigue musculaire et n’a donc pris part qu’à une partie de la séance du jour », a confirmé l’Insider Djamel sur les réseaux sociaux à propos de l’attaquant du PSG. Déjà privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué face aux Marseillais, Luis Enrique pourrait également être privé de l’ancien attaquant lyonnais pour ce choc de la cinquième journée du Championnat.