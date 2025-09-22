Classique OM vs PSG reporté : les Marseillais jubilent !

La météo offre un cadeau inespéré aux Marseillais. Le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à cause de la pluie.

OM-PSG : Un report qui fait sourire Marseille, pas Paris

Le Classique entre l’OM et le PSG devait avoir lieu dimanche soir au Vélodrome. Mais la pluie a tout bouleversé. Les autorités ont décidé : report du match. Décision qui arrange Roberto De Zerbi et ses hommes. Selon le règlement, la rencontre doit se rejouer le lendemain, sauf si une équipe est engagée en Coupe d’Europe. Ici, ce n’est pas le cas. Sauf qu’un autre événement tombe en même temps : la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Plusieurs joueurs du PSG y sont attendus.

Ousmane Dembélé, en particulier, figure parmi les grands favoris. Autrement dit, timing catastrophique pour Paris. À Marseille, l’affaire est perçue autrement. Les Phocéens acceptent sans broncher. La LFP a tranché en leur faveur, ce qui arrange bien leurs affaires. Pourquoi ? Parce que Luis Enrique se retrouve privé de plusieurs cadres : Doué, Barcola, Dembélé, Neves. Une hécatombe.

L’OM jouera contre un PSG diminué. Les dirigeants marseillais ont insisté pour maintenir la règle, et ils en sortent gagnants. Ce report est un coup dur pour le PSG. Cela complique la participation des Parisiens à la grande soirée du Ballon d’Or. Une double satisfaction pour les Marseillais.

