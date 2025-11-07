Mercato PSG : Choix surprenant pour remplacer Marquinhos !

Très décevant mardi soir contre le Bayern Munich, Marquinhos semble très loin de son meilleur niveau. Une situation qui interpelle sur la succession du défenseur central brésilien cette saison. À court terme, Luis Enrique pourrait faire un choix surprenant à ce poste.

Mercato PSG : Luis Enrique prêt à relancer Lucas Hernandez ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait faire ses adieux au Paris Saint-Germain l’été prochain. De plus en plus dragué par l’Arabie Saoudite, l’international brésilien pourrait bien quitter le PSG après treize années de bons et loyaux services. Moins en vue lors de la dernière rencontre de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Marquinhos confirme tout doucement la fin de son aventure avec les Rouge et les Bleus.

Une situation qui interpelle sur sa succession, surtout que l’Ukrainien Ilya Zabarnyi, recruté l’été passé à 66 millions d’euros pour le remplacer à moyen terme, ne semble pas encore totalement prêt pour le boulot. Les dernières apparitions de l’ancien défenseur de Bournemouth ne rassurent pas. Ainsi, le journal L’Équipe croit savoir que Luis Enrique envisagerait de relancer Lucas Hernandez dans l’axe dans le cas où l’entraîneur du PSG décidait d’aligner une charnière de gauchers avec Willian Pacho ou Lucas Beraldo.

Lisez aussi : Mercato : Marquinhos prêt à faire ses adieux au Paris SG ?

À voir

ASSE : Stassin et Duffus, Horneland hésite encore !

Ce qui serait une grosse surprise puisque l’international français de 29 ans est plus souvent utilisé en doublure de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense. Régulièrement convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, l’ancien joueur du Bayern Munich n’a pas beaucoup joué avec le PSG entre les deux trêves internationales.

Depuis le rassemblement d’octobre, Lucas Hernandez a pu enchaîner trois rencontres avec le PSG. Le défenseur a ensuite passé les trois derniers matches de la séquence sur le banc, sans entrer en jeu, souligne le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, Lucas Hernandez a participé à huit matches sur seize, dont six comme titulaire.

Malgré ce temps de jeu intermittent (16e de l’effectif), Deschamps continue de faire confiance à son champion du monde, revenu dans le groupe en juin. Et Luis Enrique pourrait décider de l’utiliser un peu plus dans les semaines à venir.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Luis Campos s’active pour un coup exceptionnel

À voir

Mercato RC Lens : Accord bouclé pour Gessime ?

INFO Mercato : Le PSG tient déjà la réponse d’Eric Garcia !

Coup de tonnerre ! Kylian Mbappé réclame 264M€ au Paris SG