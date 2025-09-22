FC Nantes : Castro veut passer ses nerfs sur Toulouse FC

Après le nul face au Stade Rennais, le technicien du FC Nantes, Luis Castro pourrait opérer certains changements dans son onze de départ pour le prochain match face au Toulouse FC.

FC Nantes : Une attaque redoutable face au Toulouse FC ?

Le FC Nantes prépare son déplacement à Toulouse samedi soir pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. La question de l’attaque agite déjà les supporters. Certains réclament un trio inédit pour relancer les Canaris et dynamiser le secteur offensif. Menés de deux buts par le Stade Rennais, ils ont renversé la vapeur et arraché le nul à La Beaujoire (2-2).

Pendant ce match, un nouveau trio d’attaque s’est peut-être imposé : Lahdo, Abline et Benhattab. Sur les réseaux sociaux et dans les tribunes, les voix réclament un changement radical de stratégie de Luis Castro. L’objectif : insuffler de la créativité et de l’énergie à l’avant. Mostafa Mohamed essuie des critiques. Lors du derby, sa titularisation a déçu. Dès l’entame, il rate un lob face à Brice Samba. Le Pharaon devra se racheter pour garder sa place, surtout qu’El Arabi a marqué lors du bout de match qu’il a disputé.

Samedi, Nantes se rend à Toulouse pour confirmer sa dynamique et grappiller des points cruciaux en Ligue 1. Le choix de l’attaque pourrait faire la différence. Castro devra écouter les signaux des tribunes. Si le coach aligne Lahdo – Abline – Benhattab, les Canaris pourraient surprendre les Violets.

