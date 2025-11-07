Mercato RC Lens : Accord bouclé pour Gessime ?

Les dirigeants du RC Lens flairent un joli coup en Ligue 1 pour le prochain mercato hivernal. Le Marocain, Gessime Yassine pourrait débarquer en Artois.

Mercato RC Lens : Gessime Yassine au RCL cet hiver ?

Le RC Lens prépare déjà ses mouvements pour le prochain mercato hivernal. Les dirigeants sang et or ciblent déjà certaines pépites pour renforcer l’équipe de Pierre Sage. Le club artésien vise notamment un crack en Ligue 2.

Selon Africa Foot, le club lensois aurait coché le nom de Gessime Yassine, ailier droit de 19 ans sous contrat avec Dunkerque jusqu’en 2027. Le jeune international marocain U20 est en pleine forme. De nombreux clubs se bousculent pour le déloger de Dunkerque. Cet hiver, Gessime Yassine pourrait bien devenir l’un des noms chauds du marché français.

Le Racing Club de Lens n’est pas seul. Strasbourg, Lille, Toulouse et l’OM sont chauds pour l’accueillir. Sur le terrain, Yassine affiche déjà des statistiques solides. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets une fois et a offert quatre offrandes en dix matchs de Ligue 2. Ses performances XXL suscitent davantage l’intérêt des clubs de Ligue 1. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros par Transffertmarkt.

