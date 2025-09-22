ASSE : Surprise, un départ acté à Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
Le départ d’un membre du staff technique de l’ASSE est imminent. Il va quitter le club de Ligue 2, seulement trois mois après son arrivée cet été.
ASSE : David Tivey annonce son départ à Brøndby IF
Arrivé à l’ASSE en juin pour prendre la place de Benjamin Guy, David Tivey se prépare à quitter le club stéphanois. Son départ officiel est prévu pour octobre prochain, selon les informations d’Evect. Cependant, le préparateur physique britannique a déjà annoncé la couleur, en dévoilant le club qu’il va rejoindre.
« J’ai vraiment hâte de travailler au Brøndby IF et au Danemark. C’est une opportunité très intéressante pour moi de rejoindre le club et j’ai hâte de commencer », a-t-il fait savoir, comme rapporté par le site internet du club danois.
Un départ pour concilier vie professionnelle et vie privée
David Tivey a en effet choisi de se rapprocher de sa famille qui ne l’avait pas suivi à Saint-Etienne. « Ce départ n’est pas un souhait de l’ASSE, mais bien de l’Anglais qui a privilégié un projet lui permettant de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie privée », précise le média spécialisé.
Arrivé chez le Verts après avoir exercé à Chelsea puis dans l’encadrement technique de la sélection U20 d’Angleterre, David Tivey a été présenté comme un renfort de haut niveau, car il est spécialiste « dans le domaine de la préparation physique, de l’optimisation de la performance et du médical ».
Saint-Etienne à la recherche d’un nouveau préparateur physique
La Direction stéphanoise va devoir trouver un nouveau préparateur physique pour remplacer celui qui avait signé un contrat de courte durée avec l’AS Saint-Étienne. D’après les confidences de la source, David Tivey « voulait voir si le poste dans le Forez était compatible avec sa vie de famille et notamment, la capacité de retourner régulièrement auprès des siens ».À voirOM – PSG : Violente charge contre la LFP sur le report !
Kilmer Sports Ventures semblait donc préparé à son éventuel départ précipité, à en croire En Verts Et Contre Tous.