ASSE : Surprise, un départ acté à Saint-Etienne

Le départ d’un membre du staff technique de l’ASSE est imminent. Il va quitter le club de Ligue 2, seulement trois mois après son arrivée cet été.

ASSE : David Tivey annonce son départ à Brøndby IF

Arrivé à l’ASSE en juin pour prendre la place de Benjamin Guy, David Tivey se prépare à quitter le club stéphanois. Son départ officiel est prévu pour octobre prochain, selon les informations d’Evect. Cependant, le préparateur physique britannique a déjà annoncé la couleur, en dévoilant le club qu’il va rejoindre.

Lisez aussi : Mercato ASSE : L’ultime décision de Stassin pour son avenir

À voir

ASSE : Une option choisie pour pallier l’absence de Ekwah

« J’ai vraiment hâte de travailler au Brøndby IF et au Danemark. C’est une opportunité très intéressante pour moi de rejoindre le club et j’ai hâte de commencer », a-t-il fait savoir, comme rapporté par le site internet du club danois.

Un départ pour concilier vie professionnelle et vie privée

David Tivey a en effet choisi de se rapprocher de sa famille qui ne l’avait pas suivi à Saint-Etienne. « Ce départ n’est pas un souhait de l’ASSE, mais bien de l’Anglais qui a privilégié un projet lui permettant de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie privée », précise le média spécialisé.

Lisez aussi : ASSE : L’exploit qui fait trembler la Ligue 2

Arrivé chez le Verts après avoir exercé à Chelsea puis dans l’encadrement technique de la sélection U20 d’Angleterre, David Tivey a été présenté comme un renfort de haut niveau, car il est spécialiste « dans le domaine de la préparation physique, de l’optimisation de la performance et du médical ».

Saint-Etienne à la recherche d’un nouveau préparateur physique

La Direction stéphanoise va devoir trouver un nouveau préparateur physique pour remplacer celui qui avait signé un contrat de courte durée avec l’AS Saint-Étienne. D’après les confidences de la source, David Tivey « voulait voir si le poste dans le Forez était compatible avec sa vie de famille et notamment, la capacité de retourner régulièrement auprès des siens ».

À voir

OM – PSG : Violente charge contre la LFP sur le report !

Kilmer Sports Ventures semblait donc préparé à son éventuel départ précipité, à en croire En Verts Et Contre Tous.