Surprise à l’OM : De Zerbi déniche son Lacazette version 2.0

Roberto De Zerbi a-t-il dans son groupe le nouvel Alexandre Lacazette ? La question mérite d’être posée. Puisque Pierre-Emerick Aubameyang voit à Marseille un profil similaire à celui de son ancien acolyte d’Arsenal.

OM : Le profil d’Amine Gourin proche de celui de Lacazette selon Aubameyang

Alexandre Lacazette a quitté Lyon cet été pour l’Arabie Saoudite. Mais son nom résonne encore en Ligue 1. Et cette fois-ci, il est évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant des Gones marqué les esprits à l’OL. Il a aussi brillé par sa complémentarité avec Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. C’est justement ce dernier qui se remémore leur duo redoutable.

L’international gabonais est revenu à l’OM lors du mercato estival. Il est désormais en concurrence avec Amine Gouiri à la pointe de l’attaque. Mais Aubam estime que le profil de l’ancien Rennais se rapproche de celui de l’ancien joueur de l’OL. « Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal », a-t-il confié au micro de Ligue 1 +.

Un nouveau duo d’attaque se dessine pour Roberto De Zerbi

Cette comparaison flatteuse donne un aperçu des ambitions offensives de Roberto De Zerbi cette saison. Amine Gouiri et Aubameyang sont différents mais ils pourraient être complémentaires à l’OM. « Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain », a ajouté l’ancien Barcelonais. L’attaquant de 36 ans est un pur buteur, tandis que Gouiri a une très bonne vision de jeu et pourrait même jouer en numéro 10.

Les deux joueurs seraient capables de permuter de rôle, offrant plus de solutions offensives au coach italien. « Si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera aussi bien que ça l’a fait à l’époque avec Lacazette ». De Zerbi a peut-être trouvé son duo de choc. Cette association promet d’offrir une force de frappe redoutable à l’OM. Et cela pourrait débuter ce lundi soir face au PSG.