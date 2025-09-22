OM : Grosse décision de De Zerbi avant d’affronter le PSG

Roberto De Zerbi n’a rien changé à ses plans pour le choc OM-PSG. L’entraîneur marseillais a réitéré sa confiance en ses 21 joueurs en dépit du report du duel. Ce choix est assez similaire à celui de son homologue parisien Luis Enrique.

OM-PSG : De Zerbi a tranché, son groupe reste inchangé

Le Classique OM-PSG se jouera ce lundi soir au Stade Vélodrome. Après le report dû aux conditions météorologiques, ces deux équipes rivales s’affronteront en même la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Et Roberto De Zerbi a pris une décision forte suite à cette nouvelle programmation. L’entraîneur marseillais a prévu de maintenir le même groupe de joueurs que celui initialement prévu, indique La Minute OM.

Lire aussi : OM-PSG : Enorme coup dur pour De Zerbi avant le Classique

À voir

FC Nantes : Castro veut passer ses nerfs sur Toulouse FC

Il s’agit donc d’une marque de confiance de De Zerbi en ses 21 joueurs retenus. Le technicien italien pourra notamment compter sur le retour de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain était absent lors de la défaite face au Real Madrid (2-1). Son retour apporte une option supplémentaire en défense.

Le patron du banc de l’Olympique de Marseille devra cependant composer avec des absences notables. Hamed Junior Traoré est blessé à la cuisse, tandis que Geoffrey Kondogbia est touché au mollet. Ces deux joueurs sont forfaits pour la réception du PSG. D’autres n’ont pas été convoqués pour ce duel.

Lire aussi : OM : De Zerbi choque en refusant un contrat inédit

À voir

Ballon d’Or 2025 : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

On note l’absence de Neal Maupay Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Pol Lirola. Malgré toutes ces absences, l’OM se présentera devant son public avec une équipe déterminée à l’emporter contre son rival parisien. Ce défi est immense, mais pas impossible

La liste des 21 joueurs de l’Olympique de Marseille

Gardiens : Rulli, De Lange, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

Milieux de terrain : Gomes, Hojbjerg, Nadir, O’Riley, Vermeeren

À voir

OM – PSG : Le nouveau groupe d’Enrique pour le Classique !

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Vaz