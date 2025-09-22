OM-PSG : Coup dur, De Zerbi forcé de revoir ses plans !

Roberto De Zerbi a été contraint de revoir ses plans à quelques du Classique OM-PSG. Le stage de préparation à Rome a finalement été annulé. Cette volte-face est imposée par le report du Classique et les aléas météorologiques.

De Zerbi fait machine arrière, l’OM annule son déplacement à Rome

Roberto De Zerbi fait face à un retournement de situation inattendu. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait initiale prévu d’envoyer une délégation à Rome pour un stage de préparation combinant entraînements et activités de cohésion. Ce plan a cependant été annulé suite au report du choc OM-PSG.

Lire aussi : Panique à la LFP : le report d’OM-PSG vire à la menace !

La direction de l’OM vient d’annoncer l’annulation de ce déplacement. Celui-ci devait se dérouler ce lundi en ayant pour but de resserrer les liens et de préparer le groupe de De Zerbi dans de meilleures conditions. Mais les aléas météorologiques et l’absence de garantie de pouvoir voyager en toute sécurité ont conduit le club phocéen à l’annulation définitive du stage.

Communiqué officiel : le stage à Rome annulé. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2025

Le Classique contre le PSG très attendu ce lundi soir

Le report du Classique, prévu ce soir au Vélodrome, a aussi pesé dans la balance. L’OM tentera de battre le PSG ce lundi soir à 20 heures, le tout dans une atmosphère chamboulée par ce contretemps. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi sont concentrés sur ce match, déterminés à stopper la machine parisienne à domicile.

À voir

FC Nantes : Double coup dur avant Toulouse FC !

Lire aussi : OM-PSG : Un gros scandale dénoncé avant le Ballon d’Or !

A noter que ce premier Classique de la saison se déroulera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Ce qui ajoute une couche supplémentaire de pression et de prestige à l’événement. L’atmosphère au Vélodrome promet en tout cas d’être chaud-bouillant.