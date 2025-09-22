OM-PSG : Un gros scandale dénoncé avant le Ballon d’Or !

Le report du Classique OM-PSG semblait inévitable, mais c’est surtout la nouvelle date choisie qui fait débat. Ce duel va se dérouler ce lundi en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Cette coïncidence choque de nombreux observateurs.

OM-PSG : LFP s’emmêle les pinceaux avec le report du match

Le Classique du dimanche entre l’OM et le PSG a été reporté pour cause d’intempéries. Cette décision du Préfet des Bouches-du-Rhône était nécessaire compte tenu des tonnes d’eau ayant déferlé sur Marseille. La LFP a tranché dans le vif suite à ce contretemps : ce duel se jouera lundi soir. Cette programmation fait l’objet de vives critiques.

La raison ? Le choc OM-PSG se déroulera en en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or à Paris. Cette coïncidence est au cœur de vifs débats. Vincent Duluc, journaliste à L’Équipe, a même dénoncé un manque flagrant de vision de la part de la LFP. Selon lui, cette décision de faire coïncider deux événements aussi majeurs est une « infinie faute de goût ». Elle envoie un message désastreux au reste du monde du football.

Les joueurs du Paris Saint-Germain, comme Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, sont susceptibles d’être sacrés lors de cette prestigieuse cérémonie. La LFP n’a cependant pas su trouver un terrain d’entente pour éviter « la concurrence ». Cette situation est le reflet d’un football français « incapable de s’organiser pour ne pas empiler dans la même soirée deux événements majeurs de son automne », estime le confrère.

Une grande affiche qui concurrence le Ballon d’Or

L’ironie dans cette affaire est que le Ballon d’Or est une institution française, créée par France Football. Même si son prestige a pu évoluer, il reste un événement capital. La décision de la LFP de privilégier un règlement au détriment de l’intérêt global du football français est perçue comme un manque de sens commun.

La presse espagnole et d’autres pays européens se moquent de ce choix. Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est fixé. Ce lundi, la France de football vivra un double événement : le Classique OM-PSG au Vélodrome et le Ballon d’Or à Paris. Ce choix laisse un goût amer et soulève plus d’interrogations que de réponses.