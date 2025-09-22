Panique à la LFP : le report d’OM-PSG vire à la menace !

Avant le coup d’envoi, le choc OM-PSG se joue déjà en coulisse. Pablo Longoria et la direction phocéenne seraient sont allés jusqu’à menacer la LFP concernant la date du match.

OM-PSG : Le report du match a déclenché un bras de fer avec la LFP

Le report du Classique OM-PSG en raison de la météo a provoqué une vive tension en coulisses. Le Ligue de Football Professionnel (LFP) a rapidement cherché une nouvelle date pour cette affiche. Elle était notamment confrontée à un dilemme : coïncider le match avec la cérémonie du Ballon d’Or le lundi soir ou choisir une autre option. L’instance préconisait de disputer ce choc mardi, indique L’Equipe.

Cette date aurait offert plus de repos aux joueurs du Paris Saint-Germain, notamment ceux qui sortent de blessure. Sachant que le club de la capitale a disputé un match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame mercredi dernier. Sauf que la direction de l’OM a vite décliné cette idée. L’escalade a été immédiate. Et cette fois-ci, Pablo Longoria a tenu bon.

Pablo Longoria n’a pas cédé d’un iota

Le président marseillais et son équipe ont brandi le règlement de la Ligue 1, stipulant qu’un match doit se jouer le lendemain du report. La direction de l’OM aurait même franchie une étape supplémentaire dans son bras de fer avec la LFP. Le quotidien sportif révèle que les Olympiens ont menacé la Ligue d’intenter une action en justice si une autre date que le lundi soir était choisie. Cette mise en garde a clairement fait pencher la balance.

Cette position ferme de l’OM n’est pas seulement une question de calendrier. Elle confirme une volonté de montrer au PSG, à la LFP et à ses supporters que le club marseillais est un candidat sérieux au titre. L’Olympique de Marseille n’est plus prêt à faire de concessions, tel est le message envoyé à tous ses rivaux. Le Classique de ce soir promet ainsi d’être électrique.