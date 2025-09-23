Ballon d’Or 2025 : Laporta prend une grande décision !

Le crack espagnol, Lamine Yamal n’a pas remporté le Ballon d’Or 2025. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta promet l’or pour bientôt.

Ballon d’Or 2025 : Laporta défend Lamine Yamal après la victoire de Dembélé

À 18 ans, Lamine Yamal termine deuxième du Ballon d’Or 2025. Joan Laporta, président du FC Barcelone, célèbre un prodige promis à l’or. Selon lui, son heure viendra très vite. Ousmane Dembélé a remporté le trophée. Avec le PSG, il a marqué la Ligue 1, brillé en Ligue des champions et porté l’équipe de France. Ses blessures et doutes passés n’arrêtent plus son talent. Sa régularité et sa résilience sont enfin récompensées.

Lire aussi : Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé du PSG couronné

À voir

PSG battu, le FC Nantes sauve son record éternel !

Avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, Dembélé domine la saison historique du PSG. Sur scène, entouré de sa famille, il insiste sur le travail et la patience, adressant un message fort à la jeune génération. Ce trophée couronne sa carrière et renforce son rôle de leader pour le PSG et les Bleus. À Barcelone, la deuxième place de Yamal est déjà une fierté.

« Lamine a une ambition saine et je suis sûr que cela le motivera davantage. C’est le meilleur au monde, il gagnera…Remporter la Ligue des champions nous motive encore plus à remporter des prix individuels…Globalement, je suis très heureux. Je suis fier des joueurs…Nous sommes venus ici pour gagner, mais si nous ne gagnons pas, nous aurons la fierté d’être nominés. Je suis très heureux et fier. Je remercie Hansi d’être venu. Nous sommes encore plus motivés à revenir ici pour gagner encore l’année prochaine », a réagi le patron du FC Barcelone.

Lire aussi : Ballon d’Or : Le report du Classique met le bazar au PSG

À voir

OM vs PSG : Geronimo Rulli tacle Luis Enrique !

Le dirigeant catalan promet d’accompagner le crack espagnol pour qu’il progresse et atteigne le graal. « Barcelone est préparé à gérer cette tempête et le club met en place tout un écosystème pour accompagner Lamine Yamal dans sa progression, sur le plan sportif et psychologique », a-t-il ajouté. Le Ballon d’Or 2025 échappe à Yamal, mais son heure approche : le prodige du Barça est en marche vers le sommet.