Ballon d’Or 2025 : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

Attaquant du PSG, Ousmane Dembélé est favori pour le Ballon d’Or 2025. Mais Lamine Yamal pourrait créer la surprise. La forte présence de ses proches pour cette cérémonie en dit long sur l’identité du grand vainqueur.

L’arrivée en grande pompe de Lamine Yamal au Ballon d’Or 2025 est confirmée

La tension monte à Paris à quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or 2025. Le suspense est total, même si Ousmane Dembélé est désigné comme le grand favori compte tenu de sa saison exceptionnelle et le triplé historique du Paris Saint-Germain. Toutefois, un détail concernant autour de son principal concurrent, Lamine Yamal du FC Barcelone sème le doute.

Le Mundo Deportivo le confirme, le prodige espagnol sera accompagné d’une vingtaine de personnes à cette prestigieuse cérémonie. La source explique que les membres de sa famille et amis seront vêtus par la maison de luxe Dolce & Gabbana. Cette démonstration de force ne passera pas inaperçue. Beaucoup sont même persuadés que ce déploiement est un signe avant-coureur d’une possible victoire de Lamine Yamal.

« On ne se déplace pas avec 20 personnes si l’on sait qu’on ne va pas gagner », a commenté Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito TV. Ce dernier est persuadé que l’attaquant du Barça va créer la surprise. Le quotidien Marca a même évoqué une menace pour « la tyrannie du PSG au Ballon d’Or ».

Un contraste qui sème le doute à Paris

Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent-être sur leurs gardes. Ils redoutent de revivre un scénario comme celui de l’année dernière, où Rodri avait été sacré devant un certain Vinicius Jr. La situation est très intriguant. Sachant qu’Ousmane Dembélé pourrait se rendre au Théâtre du Châtelet avec une délégation restreinte.

L’Equipe indique que certains de ses proches ne pourront pas pouvoir assister à la cérémonie, faute de places. Cela contraste fortement avec la présence massive de la famille de Lamine Yamal. La remise du Ballon d’Or 2025 reste donc incertaine, avec un duel entre un favori et un outsider qui pourrait bien créer la surprise. Le tout en marge du Classique OM-PSG prévu ce lundi soir au Vélodrome.