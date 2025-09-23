OM-PSG : Inquiétude autour d’une recrue après la victoire !

Même si l’OM a célébré sa victoire face au PSG, la performance de l’une de ses recrues estivales est passée au crible. Ce Classique a mis en évidence les difficultés d’Igor Paixao, le joueur le plus cher de Marseille.

Igor Paixao peine à justifier son transfert record à l’OM

Malgré sa victoire contre le PSG (1-0), un sujet d’inquiétude émerge à l’Olympique de Marseille. Il est question de la prestation d’Igor Paixao. La recrue la plus onéreuse de l’histoire du club (35 millions d’euros), a été titularisée par Roberto De Zerbi pour ce Classique. Mais elle n’a pas répondu aux attentes.

Sa prestation est globalement en dessous de celle de ses coéquipiers à l’OM. Même s’il a aidé Emerson à bien défendre sur Achraf Hakimi, l’ailier brésilien a fait preuve de mauvais choix et d’erreurs techniques. Son manque d’impact dans le jeu offensif de son équipe est pointé du doigt. Au point où le quotidien L’Équipe lui a attribué la note de 4/10. Il a sans conteste été l’Olympien le moins performant lors de ce Classique.

Un début de saison perturbé par la blessure

Des voix s’élèvent aussi pour exprimer leur inquiétude face à aux débuts timides d’Igor Paixao. Tandis que d’autres appellent à la patience. Ils rappellent que l’ancien attaquant de Feyenoord ans sort d’une blessure à la cuisse. Ce qui a tronqué sa préparation et son début de saison avec l’OM. Quoi qu’il en soit, l’attente autour du joueur de 25 ans est grande.

Ses statistiques impressionnantes avec Feyenoord (18 buts, 19 passes décisives) laissaient présager un impact immédiat sous ses nouvelles couleurs. Supporters et observateurs de l’OM se demandent à présent si Igor Paixao retrouvera son meilleur niveau pour justifier le montant énorme de son transfert. Le prochain match à Strasbourg sera une nouvelle occasion pour lui de prouver qu’il peut devenir le joueur décisif tant attendu à l’OM.