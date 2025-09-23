PSG : Luis Enrique fait une promesse aux supporters !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique garde le cap malgré la défaite contre l’OM. Le Paris SG est encore favori pour le sacre en Ligue 1 cette saison.

PSG : Luis Enrique refuse de voir l’OM comme favori au titre

Après la défaite contre l’OM (1-0) au stade Vélodrome, le tacticien du PSG, Luis Enrique a pris la parole en conférence de presse. Il n’a pas voulu accabler ses joueurs. Déçu par le score final, il a malgré tout salué l’attitude de son équipe. Selon lui, le gardien adverse a dû relancer long à chaque fois. Certaines erreurs simples ont coûté cher.

Pour lui, perdre quelques matches reste normal pendant la saison. Il refuse de chercher des excuses. « Je ne suis pas d’accord, on a pressé de manière sensationnelle, leur gardien a dû jouer long tout le temps. Mais on peut critiquer le fait qu’on ait commis des erreurs simples. Je ne suis pas content du résultat, mais je suis satisfait de l’ambition de cette équipe. C’est normal de perdre quelques matches pendant la compétition, nous ne cherchons pas d’excuse », a-t-il dit.

Quand il a été interrogé sur l’OM et ses chances de remporter le sacre en Ligue 1, Luis Enrique est resté prudent. Il n’a pas voulu prédire l’avenir. Toutefois, son objectif est de viser le titre encore une fois. L’avenir décidera si le PSG peut rester champion. « On va voir, je ne suis pas devin. Notre objectif est d’être encore champion, l’avenir nous le dira », a conclu le technicien parisien.

Luis Enrique a insisté sur le travail et la constance, plus que sur les résultats ponctuels. Chaque match, chaque décision compte. La saison est longue, les erreurs ponctuelles n’effacent pas l’ambition. L’OM a gagné, mais pour Luis Enrique, la route du titre reste ouverte.