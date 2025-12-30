Mercato OM : Trois départs choc en vue à Marseille

Le mercato hivernal s’annonce agité pour l’OM. Trois joueurs pourraient quitter la Canebière, secouant un vestiaire déjà très surveillé.

Mercato OM : Gomes et Bakola sur le départ, Marseille face à ses choix

Selon Foot Mercato, Angel Gomes et Darryl Bakola sont au cœur des interrogations de l’OM cet hiver. L’Anglais, arrivé avec un certain prestige, peine à convaincre Roberto De Zerbi et pourrait voir sa porte de sortie s’ouvrir si une offre intéressante est présentée. Quant à Bakola, malgré une proposition de prolongation, son avenir reste incertain, de nombreux clubs étant déjà à l’affût.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Darryl Bakola vers l’Italie !

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC se rapproche d’un départ à 13M€

Ces départs potentiels ne sont pas anodins. Gomes et Bakola représentent des options importantes en rotation, mais leur statut actuel au sein de l’équipe rend leur départ envisageable. Marseille doit donc trancher entre renforcer le groupe et laisser partir des joueurs peu utilisés, une équation délicate pour De Zerbi et sa direction.

Robinio Vaz : un jeune talent convoité à l’international

Robinio Vaz, sensation du début de saison, pourrait également quitter Marseille cet hiver. À seulement 18 ans, l’attaquant est devenu un super-sub apprécié pour ses entrées percutantes, avec notamment un doublé face à Angers en octobre. Mais son temps de jeu limité ces dernières semaines pourrait pousser le club à considérer une vente en cas d’offre attractive.

L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2028, attire déjà l’attention de clubs allemands et anglais. Pour Marseille, c’est un dilemme : conserver un futur grand du club ou profiter d’une plus-value intéressante pour renforcer l’effectif cet hiver. Les supporters, eux, gardent un œil attentif sur la situation, conscients que chaque décision peut peser lourd sur la suite de la saison.

Un mercato hivernal stratégique pour l’OM

Alors que l’OM pointe à cinq points du leader Lens et à quatre du PSG à la trêve, le club sait que chaque mouvement compte. Le mercato hivernal ne sera pas seulement une question de départs, mais également d’arrivées, comme le dossier Himad Abdelli récemment révélé. La direction phocéenne doit trouver le bon équilibre entre renforts et départs pour rester compétitive en Ligue 1 et rêver d’un retour au sommet.

La fenêtre hivernale pourrait donc être le théâtre de décisions choc, avec Gomes, Bakola et Vaz comme principaux protagonistes. Chaque transfert, chaque négociation sera scruté, car Marseille ne peut plus se permettre d’erreurs si elle veut rester dans la course au titre et préparer l’avenir avec des choix stratégiques et audacieux.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Marseille recalé pour un milieu à 20M€ !

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG a tranché, mauvaise nouvelle pour João Neves

OM-Nantes : De Zerbi sous pression, deux sanctions en vue

Mercato : L’OM en feu, une piste inattendue relancée !