OM-PSG : Coup de théâtre, la LFP rend un verdict inattendu

L’OM a créé l’exploit ce lundi en venait à bout du PSG. Mais la surprise ne s’arrête pas là. La LFP a rendu un verdict inattendu concernant l’identité du buteur.

OM : La LFP tranche, Nayef Aguerd n’est pas le buteur face au PSG

Le public du Vélodrome a explosé de joies ! L’Olympique de Marseille a triomphé lundi soir du Paris Saint-Germain (1-0). Ce résultat relance les hommes de Roberto De Zerbi dans la course au titre. Ils sont actuellement 6es de Ligue 1. Toutefois, un détail vient modifier le bilan de la rencontre.

Lire aussi : OM : Roberto De Zerbi pique le PSG après la victoire !

L’auteur du but victorieux de l’OM a changé. Nayef Aguerd n’est plus l’unique buteur du match. La Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a tranché. Elle a finalement attribué le but à Marquinhos, capitaine du PSG. L’instance a profondément examiné l’action, la commission.

Marquinhos, le dernier à avoir touché le ballon

Elle conclut que le défenseur brésilien a été le dernier à toucher le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne de but. En clair, il est question d’un but contre son camp. Ce verdict surprend de nombreux supporters de l’OM et modifie par conséquent les statistiques du Classique OM-PSG. L’essentiel reste tout de même la victoire des hommes de Roberto De Zerbi, quel que soit l’identité du buteur.

À voir

Ousmane Dembélé Ballon d’Or : Le PSG prépare un gros coup !

Lire aussi : PSG: Incroyable, un agent de sécurité de l’OM frappe Beraldo

Ce succès permet aux Marseillais de reprendre confiance avant une semaine chargée. Leonardo Balerdi et ses partenaires tenteront d’enchaîner un nouveau succès ce vendredi face au RC Strasbourg, 5e au classement. L’OM recevra ensuite l’Ajax Amsterdam pour la deuxième journée en Ligue des champions. Ces matchs sont décisifs pour valider leur excellente forme.