PSG: Incroyable, un agent de sécurité de l’OM frappe Beraldo

La fin du Classique entre l’OM et le PSG a été électrique. Après le coup de sifflet final de l’arbitre, une grosse bagarre a éclaté entre un agent de sécurité de l’Olympique de Marseille et plusieurs joueurs parisiens, notamment Lucas Beraldo.

Lucas Beraldo prend un coup de poing après OM – PSG

Les esprits se sont échauffés ce lundi soir à la fin du premier Classique de la saison 2025-2026 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Après le coup de sifflet final du choc remporté par les Phocéens (1-0) devant leur public de l’Orange Vélodrome, plusieurs joueurs parisiens s’en sont pris à un agent de sécurité, visiblement très remonté.

La scène a été filmée par des spectateurs du Vélodrome, qui se sont empressés de la diffuser sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, quatre joueurs du PSG, notamment Achraf Hakimi, Marquinhos, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia, s’en prennent à un agent de sécurité, visiblement très remonté. Un de ses collègues tente même de les séparer.

Puis l’échauffourée prend de l’ampleur. Lucas Beraldo et Nuno Mendes accourent, le défenseur central brésilien de 21 ans se montrant un peu plus véhément que le latéral gauche portugais de 23 ans. C’est alors que l’agent de sécurité assène un coup à Beraldo. Ce sera finalement un Marseillais, Matt O’Riley qui éloignera l’homme du groupe.

OM-PSG qui se finit en bagarre entre un agent de sécurité (?) et des joueurs du PSG. Il bouscule Marquinhos et essaie de gifler Beraldo, Hakimi arrive à repousser l'agent. #OMPSG pic.twitter.com/GLbfHXKtxW — JS Grond-Tran (@JS_Grond) September 22, 2025

Achraf Hakimi a réussi à repousser l’agent de sécurité avant que les tensions se calment. En parallèle, des projectiles (gobelets, papiers…) ont été lancés des tribunes, jusqu’à ce que des joueurs de l’OM, comme Amine Gouiri, n’interviennent.

Alors que la tension redescendait, mais restait toujours palpable, tous les joueurs marseillais se sont dirigés vers le Virage Sud pour enfin communier pleinement avec le Vélodrome à guichets fermés malgré le report de la rencontre en raison d’intempéries. « Ça n’est pas un stade normal », a lancé Roberto De Zerbi en conférence de presse. « Dès qu’on est dans ce stade, il faut l’apprécier. Un jour on n’y sera plus et on le regrettera », a ajouté l’entraîneur olympien.