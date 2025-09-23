Real Madrid : Un sentiment de malaise chez Vinicius Junior

Un prétendu mal-être de Vinicius Junior au Real Madrid est révélé, alors que des négociations sont en cours pour prolonger le contrat de l’attaquant brésilien.

Real Madrid : Vinicius Junior sur le banc en Ligue des champions

À deux doigts de remporter le « Ballon d’Or » en 2024, Vinicius Junior a été classé 16e lors de l’édition 2025. Au Real Madrid, il n’est plus la super star d’autrefois depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au club. Il l’est encore moins depuis que la nomination de Xabi Alonso sur le banc de touche.

Le Brésilien n’était pas titulaire contre le Real Oviedo lors de la 2e journée de Liga. Il avait également démarré le premier match de Ligue des champions sur le banc de touche, face à l’Olympique de Marseille. Lors de sa sortie du terrain contre l’Espanyol Barcelone, il était visiblement frustré et furieux.

Le Brésilein serait « désappointé et déçu »

Selon les informations de Cadena Cope, Vinicius Junior vit mal sa situation actuelle au Real Madrid. Il serait « désappointé et déçu », relativement aux négociations pour la prolongation de son contrat, qui sont loin d’aboutir à un accord.

En effet, l’ailier des Merengues estime insuffisant la revalorisation salariale proposée par la Direction du club madrilène. Il se plaint également de son statut au regard de ses performances sous-estimées selon lui par le club, à en croire les confidences du média espagnol.

Si le Real Madrid et Vinicius Junior ne trouvent pas un terrain d’entente pour prolonger leur contrat, courant jusqu’en juin 2027, le club serait contraint de transférer l’international Brésilien (41 sélections) l’été prochain.