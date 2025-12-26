FLASH PSG : Vitinha ouvre clairement la porte à un transfert

Pièce maîtresse du système de jeu de Luis Enrique, Vitinha ne se voit pas faire toute sa carrière sous le maillot du PSG. Le milieu de terrain portugais sait même déjà dans quel club il veut évoluer à l’avenir.

Mercato PSG : Vitinha très demandé sur le marché

Troisième au dernier Ballon d’Or remporté par son coéquipier Ousmane Dembélé, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Tout logiquement, les autres grands clubs européens rêvent de l’arracher au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid et Manchester City seraient ainsi prêts à faire des folies pour s’offrir les services de l’international portugais.

Aujourd’hui lié à Paris jusqu’en juin 2029, Vitinha est évalué à 110 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, une enveloppe qui n’est assurément pas à la portée de tout le monde, mais les deux mastodontes madrilènes et mancuniens auraient d’ores et déjà rassuré l’entourage du joueur de 25 ans qu’ils sont disposés à s’aligner sur ce montant.

Mais Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos refusent catégoriquement d’entendre parler de départ de l’ancien crack du FC Porto. Pour autant, le compatriote de Cristiano Ronaldo ne passera pas toute sa carrière dans sous le maillot parisien.

Vitinha veut rejouer pour le FC Porto

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 41,50 millions d’euros, Vitinha n’en a pas encore terminé avec le FC Porto. Profitant d’une interview accordée au média lusitanien O Jojo, le meneur de jeu du Paris SG a clairement avoué qu’il aimerait un jour revenir dans son club formateur.

« J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens comme chez moi au stade du Dragon », a déclaré le numéro 17 des Rouge et Bleu, avant d’ajouter : « cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club. »

