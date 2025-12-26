Mercato : le Stade Rennais assène un coup dur à l’OM !

Le Stade Rennais est sur le point de damer le pion à l’OM. Les dirigeants rennais se lancent sur une cible prioritaire des Marseillais pour ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Himad Abdelli proche de signer ?

Très courtisé sur le marché hivernal, Himad Abdelli se rapproche d’un départ d’Angers. Depuis quelques semaines, la bataille était entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, mais le dossier connaît désormais un sérieux rebondissement avec l’irruption du Stade Rennais, bien décidé à frapper dans les prochaines semaines.

Resté sur le banc lors de la victoire de l’Algérie face au Soudan, le milieu offensif du SCO fait davantage parler de son avenir que de ses prestations avec les Fennecs. En fin de contrat dans six mois, Abdelli représente un coup en or pour plusieurs clubs de Ligue 1. L’OL en a fait une priorité absolue, avec l’objectif de boucler l’opération dès cet hiver. Pour convaincre Angers, les dirigeants lyonnais seraient prêts à débourser entre 2 et 3 millions d’euros.

Mais Himad Abdelli a rapidement attiré d’autres convoitises. L’OM s’est positionné à son tour sur l’international algérien, mais c’est surtout Rennes qui pourrait tout bouleverser. Le club breton anticipe un possible départ de Ludovic Blas et a décidé d’accélérer sur l’Algérien. Le joueur se montre ouvert aux discussions, avec une exigence : un contrat d’au moins trois ans, condition que Rennes est disposé à remplir. Surtout, le Stade Rennais possède les moyens financiers pour faire fléchir Angers, pourtant initialement décidé à conserver son meneur de jeu jusqu’à la fin de la saison.

