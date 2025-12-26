Mercato : Ça chauffe à l’OM, une pépite proche de Man United

L’OM risque de perdre son jeune milieu Darryl Bakola dès le début de mercato hivernal. Manchester United prépare une offre pour son transfert.

Mercato OM : Manchester s’immisce dans la bataille pour Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille mène une nouvelle politique concernant ses jeunes pousses. Sous l’ère de Roberto De Zerbi, le centre de formation de l’OM n’est plus une simple réserve. C’est un véritable réservoir de talents pour l’équipe première. L’ascension fulgurant de Robinio Vaz et Darryl Bakola le confirme.

Ses deux jeunes joueurs bénéficient de la confiance de De Zerbi. L’entraîneur de l’OM n’hésite plus à les lancer dans le grand bain. Darryl Bakola avait d’ailleurs été titularisé face à Newcastle (2-1) en Ligue des Champions. Le milieu de terrain de 18 ans en a profité pour marquer les esprits avec une passe décisive sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang.

Darryl Bakola a depuis lors prouvé qu’il pouvait assumer de grandes responsabilités en équipe première.. Si bien que la direction de l’OM a entamé des négociations en vue de prolonger son contrat expirant en juin 2027. Sauf que ces discussions patinent ouvrant la voie à de sérieux concurrentes. Manchester United s’invite dans la danse.

Une 10 millions d’euros pour son transfert

Darryl Bakola est sans aucun doute l’une des pépites de l’OM très convoitées sur le marché des transferts. Alors que son entourage reste à l’écoute des opportunités en Espagne, en Allemagne et Italie, c’est en Angleterre que la menace s’intensifie.

Plusieurs médias britanniques assurent que Manchester United est prêt à mettre 10 millions d’euros pour son transfert. Cette somme est difficile à refuser pour un joueur ne comptant que dix apparitions chez les professionnels.

Les dirigeants mancuniens entretiennent aussi de bonnes relations avec leurs homologues marseillais depuis le transfert de Mason Greenwood. Cela devrait faciliter les échanges entre les deux écuries.

