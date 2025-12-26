Mercato FC Nantes : C’est confirmé, deux cracks débarquent à Nantes !

Le FC Nantes attend deux cracks lors du prochain mercato hivernal. Ils pourront rester à Nantes si la période d’essai est concluante.

Mercato FC Nantes : Deux jeunes espoirs français mis à l’essai en janvier

La direction du FC Nantes est sur tous les fronts pour permettre à l’équipe de Ahmed Kantari de réussir l’opération maintien à la fin de cette campagne. Les Jaunes et Verts ont perdu assez de points durant la première moitié de saison et doivent montrer un nouveau visage après la trêve. Ils sont actuellement 17e du championnat.

Pour mettre fin à la crise de résultats, les Kita mettent le paquet pour recruter certains joueurs qui sont en pleine forme. Deiver Machado et Rémy Cabella ont déjà posé leurs valises à la Beaujoire. Pas encore satisfaits, les dirigeants nantais poursuivent leur prospection. Les Canaris vont ainsi accueillir, au cours du mois de janvier, deux jeunes talents français originaires de Sarcelles pour une période d’essai.

Le premier, Lilian Lido Lobé, 18 ans, évolue principalement au poste de milieu défensif, tout en pouvant dépanner en défense centrale. Le second, Charles-André Tré, également âgé de 18 ans, est un défenseur central droitier capable d’occuper le poste de latéral. Il s’est déjà illustré avec deux buts inscrits en U19 sous les couleurs de son club formateur. À noter que le club chypriote de Pafos suit lui aussi de près ces deux jeunes et prévoit de leur offrir un essai.

